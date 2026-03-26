मिठाइयों पर लगा चांदी का वर्क क्या सेहत के लिए है सुरक्षित? जानें, क्या कहते हैं डॉक्टर

Chandi ka vark health effects : चांदी के वर्क लगे मिठाई देखने में काफी सुंदर होते हैं, लेकिन क्या यह मिठाई आपके सेहत के लिए सही है। इस विषय के बारे में डॉक्टर से समझते हैं-

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Is Silver Vark Safe : क्या आपको मिठाइयों पर लगा चांदी का वर्क देखने में अच्छा लगता है? क्या आप भी मिठाई बनाते समय चांदी का वर्क लगाते हैं ? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए हो सकती है। हमारे देश में मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगाना एक पुरानी परंपरा मानी जाती है। यह न सिर्फ मिठाई को आकर्षक बनाता है, बल्कि यह मिठाइयों को शाही लुक भी देता है। लेकिन अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या यह चांदी का वर्क सच में सेहत के लिए सुरक्षित रहता है या इसके सेवन से स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने जयपुर स्थिति नारायणा हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर अंबरीश कुमार गर्ग से बातचीत की है। डॉक्टर का कहना है कि चांदी का वर्क आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ जरूरी शर्तें भी जुड़ी होती हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं इस विषय के बारे में विस्तार से-

क्या होता है चांदी का वर्क?

चांदी का वर्क बहुत पतली परत में तैयार किया जाता है। इसे शुद्ध चांदी से बनाया जाता है और यह इतना पतला होता है कि आसानी से मिठाइयों पर चिपक जाता है। पारंपरिक तरीके से इसे हथौड़े से पीटकर तैयार किया जाता है। जब यह वर्क शुद्ध चांदी से बना होता है, तब यह शरीर में ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है। इसे इनर्ट यानी निष्क्रिय धातु माना जाता है, इसलिए सीमित मात्रा में इसका सेवन आमतौर पर सुरक्षित रहता है।

कब होता है नुकसान का खतरा?

समस्या तब पैदा होती है जब चांदी का वर्क शुद्ध नहीं होता है। बाजार में कई बार मिलावटी वर्क बेचा जाता है जिसमें एल्यूमिनियम या अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। ऐसे मिलावटी वर्क के सेवन से शरीर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे पाचन संबंधी समस्याएं, एलर्जी या लंबे समय में धातु विषाक्तता जैसी स्थितियां विकसित हो सकती हैं। इसके अलावा, पारंपरिक तरीके से वर्क बनाने में कभी-कभी पशु उत्पादों का उपयोग भी किया जाता है, जो स्वच्छता और नैतिकता दोनों के लिहाज से चिंता का विषय बनता है।

क्या कहता है साइंस?

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुद्ध चांदी शरीर में जमा नहीं होती है और छोटी मात्रा में यह नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन इसका कोई विशेष पोषण लाभ भी नहीं मिलता है। इसका मतलब यह होता है कि चांदी का वर्क केवल सजावट के लिए उपयोग किया जाता है, न कि स्वास्थ्य सुधार के लिए।

किन लोगों को रहना चाहिए सावधान?

कुछ लोगों को चांदी के वर्क से बचना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए।

दरअसल, इन लोगों को मिलावटी वर्क के सेवन से नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में इन लोगों को चांदी के वर्क लगे मिठाइयों को देने से बचना चाहिए।

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कैसे करें सही चुनाव?

सुरक्षित रहने के लिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं-

हमेशा भरोसेमंद दुकानों से मिठाई खरीदें, ताकि चांदी के मिलावट होने का खतरा कम हो।

पैकिंग फूड पर चांदी के वर्क के बारे में जान लें।

बहुत अधिक चमकीला या मोटा वर्क होने पर सावधानी बरतें।

आजकल बाजार में वेज और मशीन से बने वर्क भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है। चांदी का वर्क परंपरा और सजावट का हिस्सा जरूर माना जाता है, लेकिन इसका सेवन सोच-समझकर किया जाना जरूरी रहता है। जब यह शुद्ध और फूड ग्रेड होता है, तब यह आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन मिलावट और खराब गुणवत्ता के कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए जागरूकता और सही चुनाव ही सेहत को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है।

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Highlights

चांदी का वर्क सेहत के लिए सुरक्षित हो सकता है।

कुछ मिलावटी चांदी के वर्क का सेवन करने से नुकसान होने का खतरा रहता है।

बच्चों और गर्भवती महिलाओं को चांदी के वर्क लगे मिठाइयों को देने से बचें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।