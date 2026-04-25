भारत में मलेरिया वैक्सीन लगाने की 5 बड़ी चुनौतियां, डॉक्टर बता रहे हैं कहां हो सकती है चूक

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मलेरिया आज भी भारत के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मलेरिया मुख्य रूप से (Plasmodium) के कारण होने वाली बीमारी है, जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। मलेरिया के लक्षणों पर गौर करके इसका इलाज समय पर न किया जाए, तो यह गंभीर मामलों में जानलेवा भी हो सकती है। हमारे देश में जब बात आती है मलेरिया की, तो कई बार यह सवाल उठता है कि इससे राहत दिलाने वाली वैक्सीन भारत में कब मौजूद होगी। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में वैक्सीन के क्षेत्र में बड़ी उन्नति देखने को मिली है। कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षा दिलाने वाली वैक्सीन भी बाजार में आज उपलब्ध है।
लेकिन जब बात मलेरिया की वैक्सीन की आती है, तो आज भी भारत के सामने कई सवाल हैं। वैश्विक स्तर पर RTS,S malaria vaccine (Mosquirix) और R21 malaria vaccine के आने से उम्मीद जगी है कि इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि, भारत जैसे विविध और विशाल देश में मलेरिया वैक्सीन को बड़े पैमाने पर लॉन्च करना आसान नहीं है। आज वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है तब हम डॉ. सुमित अग्रवाल से जानेंगे भारत में मलेरिया वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए कौन- कौन सी चुनौतियां है।
World Health Organization (WHO) के डेटा के अनुसार, वर्तमान में मलेरिया वैक्सीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अफ्रीका के देशों में हो रहा है, क्योंकि वहां Falciparum मलेरिया बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कई देशों में अभी मलेरिया वैक्सीन को लेकर कई प्रकार की रिसर्च की जा रही है। मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव के लिए RTS,S/AS01 (Mosquirix) और R21/Matrix-M को मंजूरी दी गई है।
मलेरिया एक गंभीर बीमारी है।
भारत में मलेरिया की बात करें, तो पिछले कुछ सालों में इस बीमारी के मामलों में कमी बेशक से आई है, लेकिन देश में यह बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। गर्मी और बारिश के दिनों में आज भी तेजी से मलेरिया के मामले बढ़ते हैं। खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में मलेरिया के मरीजों की संख्या ज्यादा दर्ज की जाती है। ऐसे में भारत में मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन को एक लॉन्ग-टर्म प्रिवेंशन टूल माना जा रहा है, लेकिन इसे लागू करने से पहले कई पहलुओं पर गौर व काम करने की जरूरत है।
डॉ. सुमित अग्रवाल का कहना है कि मलेरिया वैक्सीन भारत के लिए एक बड़ी उम्मीद है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। सीमित प्रभावशीलता, लॉजिस्टिक्स और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान बहुत जरूरी है।
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