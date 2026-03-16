Chaitra Navratri 2026: अभी से खाना शुरू कर दें ये चीजें ताकि व्रत के दौरान शरीर में ना हो न्यूट्रिशन की कमी

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Navratri se Pahle Kya Khaye: चैत्र नवरात्रि को श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व माना जाता है और साल 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। 9 दिनों के इस पर्व का इंतजार हर भारतीय को रहता है। इन नौ दिनों भक्त व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। कई लोग 1 से 2 दिन का व्रत रखते हैं तो कई पूरे नौ दिन का। हालांकि लंबे समय तक व्रत रखने की वजह से से शरीर को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे पोषण की कमी, कमजोरी और थकान। ऐसे में जरूरी है कि आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें, ताकि शरीर को पर्याप्त पोषण मिल जाए और व्रत के दौरान आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि ऐसी कौन सी खास चीजें हैं, जिन्हें आप अभी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ताकि व्रत के दौरान आपको ऊर्जावान महसूस हो।
अगर आप भी शरीर को स्टैमिना देने वाले फूड्स की तलाश में हैं, तो नवरात्रि में व्रत के दौरान तो आप सूखे मेवे से लेकर नट्स तक का खूब सेवन करते हैं, लेकिन इन्हें आपको पहले ही अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, जिसमें शामिल है- बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश। इन सभी में प्रोटीन, हेल्दी फैट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। ऐसे में आप आज से ही रोजाना सुबह भिगोए हुए बादाम और अखरोट खाना शुरू कर दीजिए, जो शरीर को मजबूत बनाएंगे और व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होने देंगे।
मौसम बदल चुका है, जिसका संदेश देने चैत्र नवरात्रि भी आ गया है। इस समय आपको बाजार में मौसमी फल और हरी सब्जियां आसानी से मिल जाएंगी, जो शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान करने में मदद करती हैं। ऐसे में अगर आप अभा से ही सेब, केला, पपीता, संतरा और अनार जैसे फलों का सेवन करने लगेंगी तो शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होगी। वहीं पालक, गाजर और खीरा जैसी सब्जियां शरीर को डिटॉक्स करने में सहायता करेंगी। ऐसे में नवरात्रि से पहले इनका सेवन शरीर को पोषण से भरपूर बना सकता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट कैल्शियम और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इनके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर लंबे समय तक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ऐसे में आप व्रत के दौरान दूध या दही का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को जरूरी ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन जब आप इनका सेवन पहले ही करना शुरू कर देते हैं तो शरीर को भरपूर ऊर्जा के साथ जरूरी फायदे भी मिल जाता है।
(और पढ़ें - हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड्स)
व्रत के दौरान जब आप कुछ खाती नहीं हैं तो कुछ पीने का भी मन नहीं करता हैं, जिससे शरीर को परेशानी हो सकती हैं। इसलिए आप नवरात्रि से पहले ही पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें, जिससे आपके शरीर को पानी पीने की आदत लग जाएगी। आप चाहें तो नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ जैसे हेल्दी ड्रिंक्स शरीर को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं, जो आपको व्रत से पहले और बाद में भी हाइड्रेट रखने में मदद करेंगे और थकान को दूर करेंगे।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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