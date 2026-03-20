चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन: मां ब्रह्मचारिणी से सीखें कैसे आत्म-संयम बढ़ाकर मजबूत होगा मानसिक स्वास्थ्य

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Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के दौरान व्रत रखना सिर्फ देवी मां की पूजा करके उन्हें खुश करने का ही तरीका नहीं है, बल्कि खुद के अंदर से बुराइयों को दूर करना भी होता है। जिस प्रकार से व्रत रखकर हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, उसी तरह से किसी भी नकारात्मक विचारों से दूर रह कर हम अपने मन को डिटॉक्स करते हैं। चैत्र नवरात्रि का हर व्रत मां दुर्गा के नौं अलग-अलग रूपों को समर्पित होते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और इसमें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी तप, संयम, त्याग और अनुशासन का प्रतीक हैं और अगर हम इन चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो जीवन को सफलता की ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरे चैत्र नवरात्रि के दिन हम जानेंगे कि कैसे आत्मसंयम, धैर्य, त्याग और अनुशासन को अपनाकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं।
चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो आत्म संयम का प्रतीक हैं। इस दिन आपको भी यह सीखना चाहिए कि आत्म संयम हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अगर आप आत्म संयम रखकर आप अपने आप को लोभ, क्रोध और जल्दबाजी जैसी आदतों से दूर रख पाएंगे। आपका मानसिक स्वास्थ्य सेंसिटिव नहीं होगा बल्कि किसी भी गलत रास्ते पर जाने से पहले ही आप अपने आप को रोक लेंगे।
(और पढ़ें - क्या डायबिटीज के मरीज नवरात्रि में व्रत रख सकते हैं?)
डिसिप्लिन यानी अनुशासन एक सही और आदर्श जीवन जीने की तरफ सबसे पहला कदम है। एक अनुशासित जीवन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और बुरी आदतों से बचाता है। अगर एक व्यक्ति अनुशासन के साथ अपना जीवन जीता है, तो उसके पास अच्छे काम करने के लिए पर्याप्त समय होता है, जबकि गलत आदतों या बुरे कामों में कि लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है।
(और पढ़ें - पहली बार नवरात्रि का व्रत रख रहे तो इस बात का रखें ध्यान)
तनाव, डिप्रेशन और चिंता आदि मानसिक समस्याएं बताती हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ कमजोर हो चुकी है। जबकि अगर आप धैर्य रखना सीख जाते हैं, तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना देता है। धैर्य रखने का मतलब है किसी भी स्थिति पर तुरंत रिएक्ट न करना बल्कि सही समय का इंतजार करना और स्थिति को सही समय पर सही तरीके से निपटना।
जहां आज के समय में लोग तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से परेशान हैं, वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आप त्याग करने की कला सीख सकते हैं। जब आप त्याग करना सीख जाते हैं, तो आपको बिना वजह निराशा नहीं होती, खुद से प्यार हो जाता है और आप दुनिया पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण पाने की कोशिश छोड़ देते हैं। जिससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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