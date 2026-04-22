सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस होने पर शरीर में दिखते हैं ये 5 लक्षण, डॉक्टर से जानें कारण और बचाव के उपाय

लंबे समय तक लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताने के कारण इन दिनों सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस की समस्या बढ़ रही है। आइए जानते हैं सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस के लक्षण, कारण और बचाव के उपायों के बारे में।

डेस्क जॉब के कारण पीठ पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

आजकल की डिजिटल जिंदगी जहां हमारा काफी वक्त मोबाइल और लैपटॉप या ऑफिस सिस्टम पर बितता है, काम या मनोरंजन की धुन में हम अकसर अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं इस दौरान हम बिना नोटिस किए अपनी गर्दन को ज्यादातर स्क्रीन की तरफ झुकाए रहते हैं, इसबीच हमें कई बार गर्दन में अकड़न या दर्द महसूस होता है लेकिन हम उसे इग्नौर कर देते हैं> लेकिन यह समस्या आम नहीं बल्कि सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस हो सकता है। नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के सीनियर ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ. आशीष आचार्य का बताते हैं कि शुरुआत में जब लोगों की गर्दन में दर्द होता है, तो वो इसे मांसपेशियों में खिंचाव समझकर इग्नोर कर देते हैं। जब धीरे- धीरे बढ़ने लगती है और असहनीय हो जाती है, तब लोग डॉक्टर से पास जाते हैं, जिसके कारण सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस काफी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका होता है।

सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस की पहचान कैसे करें?

डॉ. आशीष आचार्य का कहना है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती है, जिसे सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। यह हिस्सा सिर को सहारा देने और उसे घुमाने में मदद करता है। पर बढ़ती उम्र, सही खानपान न होने के कारण हड्डियां और डिस्क कमजोर होने लगती हैं। जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो सकती है। सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस की पहचान करने के लिए अपनी गर्दन के दर्द को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपको गर्दन के ऊपरी हिस्से में अक्सर दर्द रहता है, तो यह सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस हो सकता है।

इस प्रकार का दर्द लंबे समय तक बना रहे तो घातक हो सकता है।

सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण क्या हैं?

वर्तमान में बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या देखी जाती है। सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस होने के प्रमुख कारण हैंः

लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठना लगातार मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखना गर्दन को झुकाकर काम करना

शुरुआत में सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस की स्थिति गर्दन को दर्द और जकड़न महसूस करवाती है। लेकिन धीरे- धीरे बढ़ने लगती

है। जिससे गर्दन झुकाने और टेढ़ा देखने में भी परेशानी महसूस हो सकती है।

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सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण क्या हैं?

सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस के लक्षणों की बात करते हुए डॉ. आशीष बताते हैं कि शुरुआत में यह बहुत ही सामान्य लग सकता है। इस समस्या के लक्षणों में शामिल हैः

गर्दन में दर्द के साथ जकड़न अक्सर सिरदर्द रहना कंधों और हाथों तक दर्द रहना हाथ के ऊपर वाले हिस्से में सुन्नपन रहना सिर के पीछे वाले हिस्से में दर्द होना

इस तरह की समस्या किसी व्यक्ति में 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करके मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी होता है।

10 में से 9 मामलों यह दर्द असहनीय होता है।

सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचाव के उपाय

सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी स्थिति पर समय के साथ ध्यान न दिया जाए, तो यह गंभीर हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि इस समस्या को कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका है सही पोस्चर अपनाना। जब हम लंबे समय तक गर्दन झुकाकर बैठते हैं तो रीढ़ पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि काम करते समय स्क्रीन आंखों के स्तर पर हो, पीठ सीधी रहे और गर्दन ज्यादा देर तक एक ही स्थिति में न रहे। छोटे-छोटे ब्रेक लेना और बार-बार अपनी बैठने की स्थिति को सुधारना भी काफी मददगार साबित होता है।

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इसके अलावा, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी बेहद जरूरी मानी जाती है। हल्की स्ट्रेचिंग और मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज से दर्द और अकड़न को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पर ध्यान रहे कि गर्दन में होने वाले दर्द को अगर इग्नोर किया जाए, तो यह समय के साथ गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए गर्दन में किसी प्रकार का दर्द या झटका महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।