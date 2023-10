बच्चे का लार बहाना या चलते हुए लड़खड़ाना हो सकता है इस गम्भीर बीमारी का लक्षण, एक्सपर्ट से जानें क्यों होती है ये बीमारी

हर साल भारत में जन्म लेने वाले (और जिंदा रहने वाले) 1000 बच्चों में से 2-4 बच्चों को सेलेब्रल पाल्सी डिसॉर्डर (cerebral palsy in India) होता है।

Cerebral Palsy symptoms and causes: सेलेब्रल पाल्सी को बोलचाल की भाषा में दिमाग का लकवा कहा जाता है। यह एक न्यूरोलॉजिल स्थिति है। यह एक जन्मजात विकार है और जन्म के दौरान के प्रेगनेंसी में बच्चे के ब्रेन को पहुंचने वाले डैमेज या ब्रेन से जुड़ी किसी चोट के कारण हो सकती है। डॉ. रवि कुमार ( Dr. Ravi Kumar C P, Consultant - Paediatric Neurology, Aster CMI Hospital, Bangalore) के अनुसार, भारत में सेलेब्रल पाल्सी के आंकड़े दर्शाते हैं कि हर साल भारत में जन्म लेने वाले (और जिंदा रहने वाले) 1000 बच्चों में से 2-4 बच्चों को सेलेब्रल पाल्सी डिसॉर्डर (cerebral palsy in India) होता है। इस बीमारी के लक्षण जल्दी दिखायी नहीं देते।

सेलेब्रल पाल्सी के प्रकार क्या है (Types of CP)

एक्सपर्ट के अनुसार सेलेब्रल पाल्सी के 4 मुख्य प्रकार हैं ( Four primary categories of CP) जो इस तरह से हैं:

स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी (Spastic CP)

डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी (Athetoid CP)

एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी (Ataxic CP)

मिश्रित सेरेब्रल पाल्सी (Mixed CP)

सेरेब्रल पाल्सी के कारण

मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से ना होना

सिर में लगी गम्भीर चोट

दिमाग में चोट लगना

दिमागी बुखार जैसी बीमारियां

सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण क्या हैं?

एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के कारण सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को साधारण तरीके से चलने-फिरने और चीजों को पकड़ने या संभालने में दिक्कत होती है। यह समस्या ब्रेन और उससे जुड़े मसल्स में गड़बड़ी से जुड़ा डिसॉर्डर है। इसके लक्षण 3 साल या उससे बड़ी उम्र बच्चों में दिखाई देने लगते हैं। हर बच्चे में अलग-अलग प्रकार के लक्षण दिखायी दे सकते हैं और इन लक्षणों के आधार पर ही बच्चे के इलाज से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। बच्चों में सेलेब्रल पाल्सी के ये लक्षण दिखायी दे सकते हैं-

बच्चे का शरीर किसी एक तरफ झुक जाना

बच्चे के पैर अकड़ जाना या टेढ़े-मेढ़े हो जाना

गोद में लेने पर बच्चे का एक तरफ लटक जाना या कमर बाहर निकलना

सहारा लेकर भी बच्चे के लिए खड़े होने में दिक्कत

अन्य लक्षण

बच्चे का लार बहाना

मिर्गी के दौरे पड़ना

चलते समय बैलेंस ना बना पाना

ठीक तरह से देख ना पाना

बच्चे का विकास धीमी गति से होना

बोलने-सुनने में परेशानी

पढ़ने-लिखने में दिक्कत