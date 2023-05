मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल,जल्द ही लॉन्च होंगी 'हील इन इंडिया' और 'हील बाय इंडिया' योजनाएं

इस कार्यक्रम के तहत भारत में काम कर रहे डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी बाहर जाकर लोगों का उपचार करने में मदद होगी।

Heal In India Heal By India:बीते कुछ वर्षों में विदेशों से भारत आकर इलाज कराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गयी है। विदेश से भारत आकर इलाज कराने के लिहाज से लोग भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union health ministry) ने एक नये कार्यक्रम की घोषणा की है जिसकी थीम है- हील इन इंडिया एंड हील बाई इंडिया (heal in India and heal by India) मिली जानकारी के अनुसार भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2022) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नये वेबपोर्टल को लांच कर रहे हैं। इस वेबपोर्टल की मदद से भारत में मेडिकल टूरिज्म (medical tourism) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यह पोर्टल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission) के तहत तैयार किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा के लिए भारत से बाहर जाने के लिए इच्छुक लोगों (overseas patients seeking medical help in India) के लिए हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल्स, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना आसान हो सकता है।

इस कार्यक्रम के तहत दो अलग-अलग प्रयास किए जा रहे हैं जिसके तहत भारत में काम कर रहे डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी बाहर जाकर लोगों का उपचार करने में मदद होगी।

हील इन इंडिया की खासियत क्या है? (Heal In India Importance)

हील इन इंडिया के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए विदेश में रहनेवाले उन लोगों को मेडिकल हेल्प मिल सकेगी जो भारत में आकर इलाज कराना चाहते हैं। इस पोर्टल की मदद से,

मरीज को अपनी पसंद के अस्पताल और डॉक्टरों तक पहुंच पाने में ना केवल आसानी होगी बल्कि इलाज के लिए सभी तरह के पर्यायों के बारे में जानकारी भी मिल सकेगी।

इसके तहत लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट पैकेज और उनमें आनेवाले खर्चे के बारे में भी पता चल सकेगा।

इसके साथ ही लोग इसी प्लेटफॉर्म से वीजा के लिए भी अपना एप्लीकेशन जमा करा सकेंगे। आवेदन जमा करने के बाद अस्पताल और वीजा कार्यालय खुद मरीज से सम्पर्क करेंगे और आगे की प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगे।

