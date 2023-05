Tips to boost mental health: महामारी के दौरान बढ़े डिप्रेशन और एंग्जायटी के मामले, मेंटली फिट रहने के लिए अपनाएं ये एक्सपर्ट टिप्स

महामारी के दौरान तनाव और असुरक्षा की भावनाओं के चलते लोगों में डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में बहुत अधिक बढ़ोतरी देखी गयी।

Tips to boost mental health during pandemic: कोरोना वायरस महामारी का असर लोगों की मानसिक सेहत पर भी पड़ा है। क्योंकि, सालभर से अधिक समय तक लोगों ने लॉकडाउन में अपने परिवार, कलिग्स और दोस्तों से अलग-थलग रहते हुए बिताया। इसके अलावा कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) और क्वारंटाइन (quarantine) जैसे नियमों का भी पालन करना पड़ा। जिसकी वजह से लोगों को एक-दूसरे मिलने और उनसे बातें करने के मौके ना मिल सके। अकेलापन, उदासी, नौकरी छूटने और कारोबार बंद होने की वजह से आर्थिक तंगी जैसे कई कारणों से लोगों की मानसिक सेहत बिगड़ती गयी। तनाव (stress) और असुरक्षा (insecurity) की इन भावनाओं के चलते लोगों में डिप्रेशन (depression) और एंग्जायटी (anxiety) जैसी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गम्भीर समस्याओं में बहुत अधिक बढ़ोतरी देखी गयी। मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं में इजाफे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) सहित अन्य स्वास्थ्य इकाइयों ने भी चिंता जतायी है और दुनियाभर में हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुधारने से जुड़ी मदद और गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं। (Tips to boost mental health during pandemic in Hindi)

तनाव और मानसिक दबाव में समझे अंतर

तनाव और अन्य मानसिक समस्याओं से राहत पाने और इन्हें गम्भीर बनने से रोकने में डाइट द्वारा प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों (nutrients) की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बारे में अधिक जानकारी दी मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा (Pooja Makhija) ने। पूजा ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे (World Mental Health Day) से पहले अपने सोशल मीडिया पेज पर इस बारे में लिखा और बताया कि किस तरह लोग अपनी डाइट का ख्याल रखकर मेंटली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन सकते हैं। (Importance of diet in improving mental health)

अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पूजा मखीजा ने कोरोना महामारी के दौरान डाइट की मदद से तनाव को कंट्रोल करने और उससे बचने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर कीं। न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि हमारी जीवनशैली के अलावा जिंदगी से जुड़ी परेशानियां हमारा स्ट्रेस लेवल (stress level) बढ़ा सकती हैं। हालांकि, बहुत से लोग यह समझ नहीं पाते कि यह तनाव नहीं बल्कि एक इमोशनल प्रेशर है जो मुश्किल समय में हम महसूस करते हैं। पूजा मखीजा इस भावनात्मक दबाव से बचने के लिए कुछ खास टिप्स देती हैं, जिन्हें आसानी से फॉलो किया जा सकता है।

ओवरथिकिंग से बचें

अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करें कि वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों और दबाव को झेल सके। पूजा के अनुसार, इस भावनात्मक दबाव को खुद पर हावी ना होने दें, बहुत ज़्यादा सोचने से बचें और भविष्य की चिंता भी बहुत अधिक ना करें। इससे तनाव को कम करना आसान हो सकता है। (tips t control stress)

परिस्थितियों को सामना करें

एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि, लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बहुत अधिक समस्याएं देखी हैं लेकिन, परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती-जाती रहती हैं। इसीलिए, खुद का मनोबल ना गिरने दें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन परेशानियों का सामना करेंगे या उनसे परेशान होंगे। इसीलिए, स्थिति का सामना करें और अपनी समस्याओं की वजह से महसूस होने वाले दबाव को तनाव में बदलने ना दें।

पौष्टिक डाइट है सबसे महत्वूर्ण

तनाव और मानसिक दबाव से बचने के लिए पौष्टिक और संतुलित डाइट लेने की सलाह देती हैं पूजा मखीजा। मौसमी फल और सब्ज़ियां खाएं जिनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और विटामिंस आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखेंगे। (Healthy diet tips to control stress)

8 घंटे की नींद और 30 मिनट की कसरत

इसके साथ ही पूजा मखीजा पर्याप्त नींद लेने (sleep and stress) और नियमित एक्सरसाइज करने की सलाह देती हैं। (natural ways to improve mental health)

