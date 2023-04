यंगस्टर्स में दिखते हैं हार्ट डिजिज के ये लक्षण, इन टिप्स की मदद से करें हार्ट अटैक का रिस्क कम

एक्सपर्ट्स के अनुसार, दक्षिण एशियाई आबादी में हार्ट अटैक का रिस्क अधिक होता है।

Symptom Of Heart Disease In Youngsters: यंगस्टर्स और कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक और हार्ट डिजिज के बढ़ते मामलों ने डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स के अनुसार, नौजवानों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं जो, कि चिंताजनक बात है। वहीं, कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 30 साल से भी कम रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी स्थितियों के पीछे सुस्त लाइफस्टाइल, डायबिटीज, स्ट्रेस, स्टेरॉइड्स के गलत इस्तेमाल और बहुत अधिक एक्सरसाइज करने जैसे कारण (causes of heart attack in young people) हो सकते हैं। वहीं, कई मामलों में हार्ट डिजिज के लक्षणों का पहचान ना पाने या उन्हें नजरअंदाज करने जैसी स्थितियों के कारण भी यह जानलेवा साबित हो जाता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि लोग उन स्वास्थ्य समस्याओं की तरफ ध्यान दें जो हार्ट डिजिज से जुड़ी हुई हैं।

युवाओं में हार्ट डिजिज बढ़ने के कारण क्या हैं?

हार्ट अटैक एक ऐसी स्थिति है जहां हृदय से जुड़ी धमनियों में रक्त के थक्के बनने या अन्य किसी कारण से रूकावट आ जाती है और इससे हार्ट की तरफ खून और ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक तरीके से नहीं हो पाता। नतीजतन हार्ट ठीक तरीके से काम नहीं ककर पाता और हार्ट अटैक जैसी स्थिति बन जाती है। जानकारों के अनुसार हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाने वाले कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं-

तनाव

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और कसरत ना करने की आदत

पुरानी बीमारियां

वायु प्रदूषण

और दवाइयों का गलत इस्तेमाल

गौरतलब है कि साल 2021 में हेवी एक्सरसाइज के कारण कई लोगों की असमय मौत होने की कई घटनाएं सामने आईं। फिल्मी दुनिया के कई मशहूर नाम जैसे सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla), राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastav death due to heart attack) और पुनीत राजकुमार का निधन (Puneeth Rajkumar Death) भी वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ।

क्यों बढ़ रहे हैं युवाओं में हार्ट अटैक के मामले? (Causes of heart attack in younger generations)

एक्सपर्ट्स के अनुसार, दक्षिण एशियाई आबादी में हार्ट अटैक का रिस्क अधिक होता है क्योंकि यहां लोगों का खान-पान हाई-कैलोरी और हाई-फैट वाला होता है। वहीं, अधिकांश लोगों में कसरत ना करने की आदत भी देखी जाती है। जबकि, वेस्टर्न लाइफस्टाइल के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों में हार्ट डिजिज का रिस्क बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से डिफेक्टिव जीन को डैमेज पहुंचता है और इसकी वजह से इन स्थितियों का सामना करने की शरीर की क्षमता भी कम हो जाती है।

युवाओं में हार्ट डिजिज के लक्षण क्या हैं? (Symptoms of Heart disease in younger age)

शरीर में बढ़े कोलेस्ट्रॉल के स्तर या अनुवांशिक कारणों के चलते 20 वर्ष की आयु के बाद ही लोगों की धमनियों में ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ने लगता है। हालांकि, अधिकांश लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। वहीं, बढ़ते तनाव, इंफेक्शन और अन्य कारणों से भी ब्लड क्लॉट्स बढ़ने लगते हैं जो आगे चलकर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। कम उम्र के लोगों में हार्ट डिजिज के कुछ प्रमुख लक्षण ये हैं-

सीने में दर्द (Chest pain), चेस्ट टाइटनेस (chest tightness)

छाती पर दबाव महसूस करना

सांस लेने से जुड़ी समस्याएं (Shortness of breath)

गर्दन, जबड़े, गले में दर्द

पीठ और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द

हाथ-पैरों का सुन्न होना

कमजोरी

हार्ट डिजिज का रिस्क कम करने के उपाय (Tips to prevent heart diseases in Hindi)

नियमित हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें।

हेल्दी डाइट लें।

ब्लड प्रेशर लेवल और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखें।

स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन कम करेँ।

अपनी दवाइयां समय पर खाएं।

तनाव को कंट्रोल करें।

नियमित 7-8 घंटे की नींद लें और दिन में भी पर्याप्त समय आराम करें।