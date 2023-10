इन 5 कारणों से महिलाओं को हो सकती है बवासीर, अधिकतर महिलाएं करती हैं ये गलतियां

Piles In Females Causes: महिलाओं में बवासीर की समस्या होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जानें इसके 5 बड़े कारण।

Piles In Females Causes In Hindi: बवासीर यानी पाइल्स एक गंभीर समस्या है। इस बीमारी में मरीज के मलाशय और गुदा में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मल त्यागने में काफी परेशानी होती है।कई बार मल त्याग के दौरान तेज दर्द के साथ ब्लीडिंग की समस्या भी होने लगती है। वैसे तो बवासीर की समस्या पुरुषों और महिलाओं, दोनों को हो सकती है। लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को इस समस्या से ज्यादा परेशानी हो सकती है। महिलाओं में बवासीर होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें गलत खानपान, खराब जीवनशैली, कब्ज और प्रेग्नेंसी जैसे कारण शामिल हैं। सही समय पर इलाज न करवाने से बवासीर के कारण कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए, जानते हैं महिलाओं में बार किन कारणों से हो सकता है?

भोजन में फाइबर की कमी

फाइबर का कम सेवन करने के कारण महिलाओं में बवासीर की समस्या हो सकती है। दरअसल, फाइबर मल को नर्म बनाता है, जिससे मल त्यागते समय परेशानी नहीं होती है। पाइल्स की समस्या से बचने के लिए अपने आहार में फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसी फाइबर युक्त चीजों को शामिल करें।

कम पानी पीना

महिलाओं में बवासीर होने का एक बड़ा कारण कम पानी पीना भी हो सकता है। कम पानी पीने की वजह से मल सूख जाता है, जिससे मल त्यागने में दिक्कत होती है। इस समस्या से बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें।

मल त्यागते समय ज्यादा जोर लगाना

कई महिलाओं को कब्ज की शिकायत होती है, जिसकी वजह से वे मल त्यागते समय बहुत जोर लगती हैं। इससे भी बवासीर की समस्या हो सकती है। मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाने से गुदा के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों में सूजन आ सकती है।

प्रेग्नेंसी

कई महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान पाइल्स की समस्या हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बच्चे का साइज बढ़ाने से ब्लैडर पर अधिक प्रभाव पड़ने लगता है। इसकी वजह से गुदा के आसपास सूजन हो सकती है। इसके अलावा, प्रेग्नेंसी में हार्मोनल परिवर्तन के कारण भी बवासीर की समस्या हो सकती है।

भारी वजन उठाना

कई बार भारी वजन उठाने की वजह से भी महिलाओं को बवासीर की परेशानी हो सकती है। दरअसल, भारी वजन उठाने से ब्लैडर और पेल्विक एरिया पर दबाव पड़ता है। इसकी वजह से गुदा के आसपास के हिस्सों में सूजन आ सकती है। इसलिए महिलाओं को ज्यादा भारी वजन उठाने से बचना चाहिए।

ये कुछ ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से महिलाओं को बवासीर की समस्या हो सकती है। अगर आप इस समस्या से बचना चाहती हैं, तो इन गलत आदतों को आज ही बदल लें।