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यूरिन में Pus Cells बढ़ने का क्या मतलब है? किन बीमारियों का होता है संकेत

यूरिन टेस्ट में पस सेल्स की ज्यादा संख्या किडनी में पथरी और संक्रमण का संकेत हो सकता है।

यूरिन में Pus Cells बढ़ने का क्या मतलब है? किन बीमारियों का होता है संकेत
यूरिन में पस सेल्स की संख्या बढ़ना
VerifiedMedically Reviewed By: DR. Vineet

Written by Anju Rawat |Published : March 16, 2026 9:41 AM IST

Pus Cells in Urine:  क्या आपको पता है पस सेल्स क्या होते हैं? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि पस सेल्स मृत सफेद रक्त कोशिकाओं  का समूह होता है, जो शरीर में सूजन और संक्रमण पैदा कर सकते हैं। दरअसल, जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी वायरस से लड़ती है, तो ये डेड सेल्स जमा हो जाते हैं और फिर यूरिन में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। हालांकि, सभी लोगों के यूरिन में पस सेल्स नहीं पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के यूरिन में पस सेल्स की संख्या बढ़ी हुई मिली है, तो इसका मतलब है कि उसे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यूरिन टेस्ट में पस सेल्स की ज्यादा संख्या किडनी में पथरी और संक्रमण का संकेत हो सकता है। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट और यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं कि यूरिन में pus cells बढ़ने का क्या मतलब होता है?

यूरिन में पस सेल्स क्यों बढ़ जाता है?- Urine me Pus Cells

1. यूटीआई (UTI)

यूरिन में pus cells बढ़ने का सबसे सामान्य कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई होता है। इस स्थिति में बैक्टीरिया मूत्र मार्ग के किसी हिस्से पर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इसकी वजह से पेशाब में जलन, बार-बार पेशाब आना और पेशाब में दुर्गंध और बुखार जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। जब यह संक्रमण किडनी तक पहुंचता है, तो इस स्थिति को पायलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। यह स्थिति बेहद गंभीर होती है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

2. किडनी में पथरी

कुछ मामलों में यूरिन में पस सेल्स किडनी में पथरी के कारण नजर आ सकते हैं। यानी जब किडनी में पथरीहोती है, तो पस सेल्स बढ़ा हुआ निकल सकता है। दरअसल, जब पथरी मूत्र मार्ग में रुकावट पैदा करता है तो वहां सूजन या संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी वजह से पस सेल्स की संख्या बढ़ सकती है।

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3. प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन

पुरुषों में पस सेल्स के बढ़ने का मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन हो सकता है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजनआती है, तो यूरिन में पस सेल्स की संख्या बढ़ सकती है। इस स्थिति में पुरुषों में पेशाब में दर्द, पेशाब का प्रवाह कमजोर होना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं।

4. वजाइनल इंफेक्शन

कुछ महिलाओं में वजाइनल इंफेक्शन की वजह से यूरिन में पस सेल्स की संख्या ज्यादा दिखाई दे सकती है। इसलिए अगर आपको वजाइना में जलन या इरिटेशन जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। वजाइनल इंफेक्शन होने पर पस सेल्स की संख्या ज्यादा नजर आ सकती है।

इतना ही नहीं, कुछ दुर्लभ स्थितियों में यूरिन में पस सेल्स नजर आ सकते हैं। जैसे- किडनी की टीबी या कुछ यौन संचारित संक्रमण का संकेत भी हो सकता है। इन स्थितियों में अल्ट्रासाउंड, सी-स्कैन या लैब टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है।

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अगर यूरिन में pus cells सामान्य से अधिक पाए जाते हैं और इसके साथ लक्षण भी महसूस हो रहे हैं, तो इस स्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में समय पर जांच और इलाज बहुत जरूरी है।

Highlights:

  • अगर यूरिन में पस सेल्स कई बीमारियों का संकेत हो सकता है।
  • वजाइनल इंफेक्शन की वजह से यूरिन में पस सेल्स की संख्या ज्यादा हो सकती है।
  • प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन की वजह से भी पस सेल्स बढ़ सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More