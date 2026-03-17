युवाओं में क्यों बढ़ रहे हैं हाई बीपी के मरीज? जानें किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

High BP Causes in Hindi: हाई बीपी एक आम समस्या है। लेकिन, अब यह युवाओं में भी देखने को मिल रही है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं।

High Blood Pressure in Young People: पहले हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी अधिक उम्र की बीमारी मानी जाती थी। यह बीमारी आमतौर पर 45–50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलती थी। लेकिन, अब हाई बीपी की समस्या 20 से 35 साल के युवाओं में भी सामने आ रही है। अगर समय रहते हाई बीपी को कंट्रोल न किया जाए, तो यह दिल की बीमारी, स्ट्रोक और किडनी की समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि हाई बीपी वह स्थिति है, जब धमनियों में खून का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। 120/80 mmHg को सामान्य बीपी माना जाता है। अगर, बीपी 140/90 mmHg या उससे ज्यादा रहता है, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है।

युवाओं में हाई बीपी बढ़ने के कारण

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवाओं में बीपी एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं

-1. खराब लाइफस्टाइल

आजकल ज्यादातर युवा डेस्क वर्क कर रहे हैं और वह लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। ऑफिस वर्क, मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल शारीरिक गतिविधियों को कम कर रहा है। यह ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है।

2. ज्यादा नमक और जंक फूड का सेवन

फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड में नमक की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पैकेज्ड फूड्स युवाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक बड़ा कारण हो सकता है।

3. तनाव में रहना

काम का दबाव, करियर की चिंता और निजी जीवन की समस्याएं युवाओं में तनाव बढ़ा रही हैं। लंबे समय तक तनाव में रहने से हार्मोनल बदलाव होते हैं और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

4. नींद की कमी

देर रात तक मोबाइल चलाने या काम करने से नींद की कमी होती है। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर का हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है और बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।

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5. मोटापा

आजकल युवाओं में मोटापा एक आम समस्या बनती जा रही है। मोटापा भी हाई बीपी का एक बड़ा कारण है। मोटापे की वजह से दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे बीपी बढ़ने लगता है।

हाई बीपी के लक्षण क्या हैं?

अगर आपको बिना किसी वजह के बार-बार सिरदर्द हो रहा है तो यह हाई बीपी का संकेत हो सकता है। इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें।

अचानक चक्कर आना भी हाई बीपी की वजह से हो सकता है।

अगर आपको थोड़ा-सा काम करने के बाद या सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगती हैं, तो यह हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है।

दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाए या अनियमित महसूस हो, तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।

लगातार थकान महसूस होना भी हाई बीपी का एक संकेत हो सकता है।

हो सकता है। कुछ मामलों में हाई बीपी की वजह से नाक से खून आने की समस्या भी हो सकती है।

हाई बीपी से होने वाले गंभीर खतरे क्या हैं?

अगर लंबे समय तक हाई बीपी रहने पर कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

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