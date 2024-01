40 साल से कम उम्र के लोगों में बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले, ये 5 कारण बढ़ाते हैं रिस्क

बीते कुछ वर्षों में कुछ स्टडीज में भी यह बात सामने आयी है कि पिछले 30 वर्षों में 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर के केसेस लगभग 80 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।

Causes Of Cancer Risk In Youngsters: बीते कुछ वर्षों में एक हैरान करने वाली स्थिति देखी जा रही है। अब 40 साल और 30 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी गयी है। हर साल यह आंकड़ा बढ़ रहा है और लोगों में इसकी वजह से चिंता भी बढ़ रही है। कैंसर की बीमारी घातक भी हो सकती हैं और कम उम्र के लोगों का इस बीमारी की चपेट में आने से उनके अपने स्वास्थ्य और परिवार के लिए यह एक चुनौतिपूर्ण स्थिति हो सकती है।

वहीं, बीते कुछ वर्षों में कुछ स्टडीज में भी यह बात सामने आयी है कि पिछले 30 वर्षों में 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर के केसेस (cancer cases in people below 50 years) लगभग 80 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। इसी रूझान को ध्यान में रखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक कैंसर मरीजों की संख्या में 30% और बढ़ोतरी हो सकती है।वहीं, साल 2019 तक 30-40 साल के आयु वर्ग में कैंसर से होने वाली मृत्युदर में 27 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गयी। ये आंकड़ें स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम की एक रिपोर्ट में पेश किए गए।

जानकारों के अनुसार भारत और एशियाई देशों में कैंसर के जो प्रकार सबसे ज्यादा देखे गए उनमें महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों और सांस की नली से जुड़े कैंसर के अलावा पेट, आंत और किडनी से जुड़े कैंसर भी हैं।

क्यों बढ़ रहे हैं युवाओं में कैंसर के मामले? ( Why cancer cases are increasing on an alarming rate)

जर्नल बीएमजे ऑन्कोलॉजी (BMJ Oncology) में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कम उम्र में लोगों में कैंसर के बढ़ते मामलों में कई कारण हैं जिनमें अनहेल्दी डाइट और खान-पान से जुड़ी खराब आदतों के अलावा अल्कोहल का सेवन (Alcohol consumption), निकोटिन पदार्थों का सेवन, कसरत ना करने की आदत, मोटापा (Obesity) और तनाव जैसे कारण प्रमुख हैं।

तनाव बढ़ा रहा कैंसर का रिस्क (Stress increases the risk of cancer)

जानकारों को कुछ स्टडीज में यह भी देखने मिला कि 1980 के बाद पैदा होने वाले लोग (Millenniums) या जिनकी उम्र 30-40 के बीच है उन लोगों में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। यह तनाव आर्थिक कारण, काम के दबाव और यहां तक कि सोशल मीडिया पर अन्य लोगों से तुलना जैसे कारणों से भी बढ़ रहा है। यह तनाव नींद की कमी, गलत खान-पान और कसरत की कमी जैसे कारणों से और भी अधिक बढ़ जाता है जिससे कैंसर पनपने का खतरा भी बढ़ सकता है।