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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 12, 2026 8:05 AM IST
गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर यानी AC लोगों की जरूरत बन चुका है। घर, ऑफिस, कार और मॉल हर जगह लोग लंबे समय तक AC में रहते हैं। लेकिन कई लोगों को एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वे AC वाले कमरे से बाहर निकलते हैं, सिर दर्द शुरू हो जाता है। कभी हल्का दर्द होता है तो कभी तेज सिर दर्द, आंखों में भारीपन और चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। मैं खुद इस तरह से सिर दर्द से गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा परेशान होती हूं। ऑफिस में 9 घंटे से ज्यादा काम करने के बाद जब मैं रिक्शा लेने के लिए बाहर जाती हूं, मेरे सिर में अजीब सा दर्द करने लगता है। लेकिन पिछले दिनों जब मुझको AC से निकलने के बाद होने वाला सिर दर्द ज्यादा बढ़ने लगा तो मैंने थोड़ी रिसर्च की। मेरी तरह अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज रिसर्च के आधार पर मैं आपको बताने जा रही हूं AC से निकलने के बाद सिर में दर्द क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए।
गर्मी में सिर दर्द होना आम बात है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि AC से बाहर निकलने के बाद सिर में दर्द होने का कोई एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैः
AC की हवा शरीर में पानी की कमी कर देती है।
रिसर्च बताती है AC से बाहर निकलने के बाद अगर बहुत तेज सिर दर्द की समस्या हो रही है, बार-बार हो रहा हो या इसके साथ उल्टी, धुंधला दिखना, बुखार या सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
Disclaimer: रिसर्च के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि AC से बाहर निकलते ही सिर दर्द होना आम समस्या जरूर है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अचानक तापमान बदलना, डिहाइड्रेशन, ठंडी हवा और खराब एयर क्वालिटी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। AC के कारण आपको सिरदर्द की परेशानी न हो इसके लिए ऊपर बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.