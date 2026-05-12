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AC से बाहर निकलते ही क्यों शुरू हो जाता है सिर दर्द? क्या होते हैं इसके कारण और कैसे करें इससे बचाव

गर्मियों में जो लोग लंबे समय तक एयर कंडीशन में अपना समय बिताते हैं, वो जैसे ही AC को छोड़कर बाहर निकलते हैं, उन्हें सिर दर्द होने लगता है। आइए डॉक्टर से जानते हैं इसके बारे में-

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 12, 2026 8:05 AM IST

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Image Credit: chatgpt

गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर यानी AC लोगों की जरूरत बन चुका है। घर, ऑफिस, कार और मॉल हर जगह लोग लंबे समय तक AC में रहते हैं। लेकिन कई लोगों को एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वे AC वाले कमरे से बाहर निकलते हैं, सिर दर्द शुरू हो जाता है। कभी हल्का दर्द होता है तो कभी तेज सिर दर्द, आंखों में भारीपन और चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। मैं खुद इस तरह से सिर दर्द से गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा परेशान होती हूं। ऑफिस में 9 घंटे से ज्यादा काम करने के बाद जब मैं रिक्शा लेने के लिए बाहर जाती हूं, मेरे सिर में अजीब सा दर्द करने लगता है। लेकिन पिछले दिनों जब मुझको AC से निकलने के बाद होने वाला सिर दर्द ज्यादा बढ़ने लगा तो मैंने थोड़ी रिसर्च की। मेरी तरह अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज रिसर्च के आधार पर मैं आपको बताने जा रही हूं AC से निकलने के बाद सिर में दर्द क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए।

Headaches are caused by stress गर्मी में सिर दर्द होना आम बात है।

AC से बाहर निकलते ही सिर दर्द क्यों होता है?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि AC से बाहर निकलने के बाद सिर में दर्द होने का कोई एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैः

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  1. जब आप लंबे समय तक ठंडे AC कमरे में रहते हैं, तो शरीर उस तापमान के अनुसार खुद को ढाल लेता है। लेकिन जैसे ही आप तेज गर्मी में बाहर निकलते हैं, शरीर को अचानक तापमान बदलने का झटका लगता है। इसे टेम्परेचर शॉक कहा जाता है। यह सबसे पहले सिर को ट्रिगर करता है। इसके कारण सिर में दर्द होना आम बात है।
  2. AC कमरे की हवा को ठंडा करने के साथ-साथ हवा की नमी को भी कम कर देता है। हवा में नमी कम होने के कारण शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है। डिहाइड्रेशन सिर दर्द का एक बड़ा कारण है। यही वजह है कि AC के बाहर निकलने के बाद अक्सर लोगों को सिर में दर्द की परेशानी होती है।
  3. अगर AC की हवा लगातार सीधे चेहरे या सिर पर पड़ती है, तो सिर की मांसपेशियों में तनाव आ सकता है। इससे माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या बढ़ सकती है।
  4. अगर AC की सफाई समय पर नहीं होती, तो उसके फिल्टर में धूल, बैक्टीरिया और फंगस जमा हो सकते हैं। यह गंदी हवा सांस के जरिए शरीर में जाती है। इसके कारण भी एलर्जी और सिर दर्द की समस्या देखी जाती है।

AC की हवा शरीर में पानी की कमी कर देती है। AC की हवा शरीर में पानी की कमी कर देती है।

AC से होने वाले सिर दर्द से बचाव कैसे करें?

  1. AC से बाहर निकलने के तुरंत बाद आपको सिर दर्द की समस्या न हो, इसके लिए आप नीचे बताए गए उपायों को अपना सकते हैं।
  2. अगर आप लंबे समय तक AC में बैठे हैं, तो तुरंत तेज धूप में बाहर न जाएं। AC से निकलने के बाद 10 मिनट सामान्य तापमान में बैठकर बताएं। इसके बाद ही धूप में निकलें।
  3. AC में रहने के कारण आपके शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए दिनभर पर्याप्त पानी पिएं। डिहाइड्रेशन से बचाव करने के लिए आप नारियल पानी, नींबू पानी का सेवन भी कर सकते हैं।
  4. गंदे फिल्टर बैक्टीरिया और धूल फैलाते हैं। इसलिए AC की सर्विस और फिल्टर की सफाई समय-समय पर कराना जरूरी है।

कब डॉक्टर से मिलना है जरूरी ?

रिसर्च बताती है AC से बाहर निकलने के बाद अगर बहुत तेज सिर दर्द की समस्या हो रही है, बार-बार हो रहा हो या इसके साथ उल्टी, धुंधला दिखना, बुखार या सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

Disclaimer: रिसर्च के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि AC से बाहर निकलते ही सिर दर्द होना आम समस्या जरूर है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अचानक तापमान बदलना, डिहाइड्रेशन, ठंडी हवा और खराब एयर क्वालिटी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। AC के कारण आपको सिरदर्द की परेशानी न हो इसके लिए ऊपर बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More