शरीर पर दिखने वाले नीले-नीले दाग को न करें नदरअंजा, दे रही है इन गंभीर बीमारियों का संकेत

Causes of Bruises On Body : स्किन पर नीले-नीले निशान कई बीमारियों की ओर इशारा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण-

Causes of Blue Bruises On Body : स्किन पर होने वाले छोटे-मोटे निशानों को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। खासतौर पर जब स्किन पर नीला धब्बा दिखता है, तो हम इसे नजरअंदाज इस बात को सोचकर कर देते हैं कि “कहीं चोट लगी होगी, इसलिए ऐसा हुआ है।” लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्किन पर पड़ने वाले नीले निशान न सिर्फ चोट लगने की निशानी होती है, बल्कि यह आपके शरीर में होने वाली समस्याओं की ओर इशारा करता है। इसलिए इन नीले-नीले निशानों को नजरअंदाज करने से बचें। आइए इस लेख में जानते हैं स्किन पर नीले निशान पड़ने के क्या कारण होते हैं?

शरीर पर नीले धब्बे होने का क्या कारण है?

विटामिन सी की कमी से स्किन हो सकती है नीली

शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण स्किन का रंग नीला हो सकता है। यह स्किन में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ा सकता है। विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है, जो आपके ब्लड वेसेल्स को हेल्दी रखता है। ऐसे में शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण स्किन का रंग नीला नजर आने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि स्किन से नीले निशान को कम करने के लिए आप विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें।

ब्लड में प्लेटलेट्स हो सकता है कम

खून में प्लेटलेट्स की कमी के कारण भी स्किन का रंग नीला नजर आ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको इस तरह के निशान को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन करें।

बढ़ती उम्र है कारण

कई बार उम्र बढ़ने के साथ-साथ स्किन का रंग नीला नजर आता है। दरअसल, उम्र बढ़ने पर स्किन पतली नजर आने लगती है, इसका कारण स्किन पर फैट का कम होना होता है। ऐसे में स्किन की वेन्स नजर आती है, जिससे स्किन नीली-नीली दिखने लग सकती है।

ब्लड डिसऑर्डर का खतरा

यदि आपको ब्लड डिसऑर्डर जैसे- हीमोफिलिया जैसी परेशानी है, तो इसके कारण ब्लड क्लोटिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में स्किन का रंग नीला-नीला दिखता है। इसलिए कोशिश करें कि नीली स्किन की परेशानी होने पर तुरंत अपना ब्लड टेस्ट कराएं और डॉक्टर के उचित परामर्श को अच्छे से फॉलो करें।

खून को पतला करने वाली दवाएं

कुछ लोगों को खून को पतला करने वाली दवाएं लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपको भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए इस तरह का दवा खाना पड़ रहा है, तो इस स्थिति में आपकी स्किन का रंग नीला दिख सकता है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को अपनी स्किन के बारे में बताने की जरूरत होती है, ताकि आपके इसके पीछे के कारणों को समझ सकें। साथ ही आपका उचित इलाज किया जा सके

स्किन का रंग नीला पड़ने पर आप इसे गलती से भी नजरअंदाज न करें। यह आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। वहीं, इस स्थिति में डॉक्टर द्वारा सुझाए गए सलाह को अच्छे से फॉलो करें।

