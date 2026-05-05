गर्मियों में भर गए हैं मुंह में छाले? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और कम करने के नुस्खे

गर्मियों में कुछ लोगों के मुंह में छाले बनने लग जाते हैं, जिसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। इस लेख में मह गर्मियों में मुंह में छाले बनने के कारण और इससे बचने के उपायों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं-

Written By: Kishori Mishra | Published : May 5, 2026 9:55 AM IST

Image credits by: Mouth Ulce Causes

Summer Mouth Ulcer Symptoms : गर्मियों में तेज धूप और बढ़ते तापमान की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। मुख्थय रूप से तेज धूप के कारण लोगों को पसीना और डिहाइड्रेशन जैसी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी मौसम में बहुत से लोगों को मुंह के छाले भी परेशान करने लगते हैं। छोटे दिखने वाले ये छाले खाने, पीने और बोलने तक में दर्द पैदा कर सकता है। इस बारे में मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर के डायरेक्टर और एचओडी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एवं इम्प्लांटोलॉजी, डॉक्टर केशव नैथानी का कहना है कि गर्मियों में कुछ खास वजहों से मुंह के छालों का खतरा बढ़ सकता है। इस लेख में हम आपको उन्हें खतरों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं किन कारणों से मुंह में छालों की परेशानी होती है?

डिहाइड्रेशन बनता है बड़ी वजह

गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए तेजी से पानी निकलता है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो मुंह सूखने लगता है। मुंह में बनने वाली लार बैक्टीरिया को कंट्रोल करने और एसिड को न्यूट्रल करने का काम करती है। लेकिन जब लार कम बनने लगती है, तो मुंह की अंदरूनी परत सेंसटिव हो जाती है और छाले बनने की संभावना बढ़ जाती है।

खानपान की आदतें भी जिम्मेदार

गर्मियों में लोग संतरा, नींबू, अनानास, स्ट्रॉबेरी जैसे फल काफी ज्यादा खाए जाते हैं। ये हेल्दी जरूर हैं, लेकिन इनमें मौजूद एसिडिक तत्व मुंह की नाजुक स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा मसाले, नमकीन और तला भुना खाने से भी छाले ट्रिगर हो सकते हैं।

गर्मी और थकान कमजोर करती है इम्यूनिटी

गर्मी में थकान और कमजोर इम्यूनिटी की वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। दरअसल, तेज गर्मी, थकावट और शरीर पर बढ़ता स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, तो मुंह के अंदर छोटे घाव जल्दी छालों का रूप ले सकते हैं।

छोटी चोट भी बन सकती है छाले की वजह

कई बार मुंह में हल्की-फुल्की चोट भी छाले की वजह बन सकती है। मुख्य रूप से ब्रश करते समय गलती से मुंह कट जाना, कोई हार्ड स्नैक खाते समय अंदरूनी स्किन छिल जाना या दांतों की रगड़ से हल्की चोट लग जाती है, जिसके कारण छाले बन सकते हैं।

मुंह के छालों के लक्षण कैसे पहचानें?

छाला बनने से करीब 24 घंटे पहले मुंह के किसी हिस्से में हल्की जलन, चुभन या झनझनाहट महसूस हो सकती है।

हो सकती है। इसके बाद मुंह के अंदर गोल या अंडाकार घाव बनता है, जिसका बीच का हिस्सा सफेद या पीला और किनारे लाल और सूजे हुए दिखाई देते हैं।

नमकीन, खट्टा या मसालेदार चीज खाने पर दर्द ज्यादा महसूस होता है। कई बार पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है।

मुंह के छालों से कैसे पाएं राहत?

अगर आपके मुंह में छालों की परेशानी हो रही है, तो कुछ नुस्खों को ट्राई कर सकते हैं, जैसे-

You may like to read

दिनभर में पर्याप्त में पानी पिएं। इससे मुंह नम रहता है और छालों का खतरा कम होता है। अगर बार-बार छाले होते हैं, तो कुछ दिनों के लिए नींबू, संतरा, टमाटर, मिर्च-मसालेदार खाना कम कर दें। गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर कुल्ला करने से इन्फेक्शन कम होता है और आराम मिलता है। दही, स्मूदी, ठंडा दूध, केला या नरम खाना खाने से दर्द कम महसूस होता है।

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

अगर मुंह का छाला दो सप्ताह से ज्यादा रहे, बहुत बड़ा हो जाए, दर्द असहनीय हो या साथ में बुखार भी आने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

Disclaimer : गर्मियों में थोड़ी सावधानी, सही खानपान और हाइड्रेशन आपको मुंह के दर्दनाक छालों से बचा सकता है। अगर आपको परेशानी ज्यादा हो रही है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Add The Health Site as a Preferred Source