गर्मियों में भर गए हैं मुंह में छाले? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और कम करने के नुस्खे

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 5, 2026 9:55 AM IST
Summer Mouth Ulcer Symptoms : गर्मियों में तेज धूप और बढ़ते तापमान की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। मुख्थय रूप से तेज धूप के कारण लोगों को पसीना और डिहाइड्रेशन जैसी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी मौसम में बहुत से लोगों को मुंह के छाले भी परेशान करने लगते हैं। छोटे दिखने वाले ये छाले खाने, पीने और बोलने तक में दर्द पैदा कर सकता है। इस बारे में मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर के डायरेक्टर और एचओडी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एवं इम्प्लांटोलॉजी, डॉक्टर केशव नैथानी का कहना है कि गर्मियों में कुछ खास वजहों से मुंह के छालों का खतरा बढ़ सकता है। इस लेख में हम आपको उन्हें खतरों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं किन कारणों से मुंह में छालों की परेशानी होती है?
गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए तेजी से पानी निकलता है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो मुंह सूखने लगता है। मुंह में बनने वाली लार बैक्टीरिया को कंट्रोल करने और एसिड को न्यूट्रल करने का काम करती है। लेकिन जब लार कम बनने लगती है, तो मुंह की अंदरूनी परत सेंसटिव हो जाती है और छाले बनने की संभावना बढ़ जाती है।
गर्मियों में लोग संतरा, नींबू, अनानास, स्ट्रॉबेरी जैसे फल काफी ज्यादा खाए जाते हैं। ये हेल्दी जरूर हैं, लेकिन इनमें मौजूद एसिडिक तत्व मुंह की नाजुक स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा मसाले, नमकीन और तला भुना खाने से भी छाले ट्रिगर हो सकते हैं।
गर्मी में थकान और कमजोर इम्यूनिटी की वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। दरअसल, तेज गर्मी, थकावट और शरीर पर बढ़ता स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, तो मुंह के अंदर छोटे घाव जल्दी छालों का रूप ले सकते हैं।
कई बार मुंह में हल्की-फुल्की चोट भी छाले की वजह बन सकती है। मुख्य रूप से ब्रश करते समय गलती से मुंह कट जाना, कोई हार्ड स्नैक खाते समय अंदरूनी स्किन छिल जाना या दांतों की रगड़ से हल्की चोट लग जाती है, जिसके कारण छाले बन सकते हैं।
अगर आपके मुंह में छालों की परेशानी हो रही है, तो कुछ नुस्खों को ट्राई कर सकते हैं, जैसे-
अगर मुंह का छाला दो सप्ताह से ज्यादा रहे, बहुत बड़ा हो जाए, दर्द असहनीय हो या साथ में बुखार भी आने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
Disclaimer : गर्मियों में थोड़ी सावधानी, सही खानपान और हाइड्रेशन आपको मुंह के दर्दनाक छालों से बचा सकता है। अगर आपको परेशानी ज्यादा हो रही है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.