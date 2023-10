डायबिटीज के मरीजों में क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा, डॉक्टर ने बताया क्यों है सावधान रहने की जरूरत

Diabetes and heart attack: कम ही लोगों को इस बारे में जानकारी है कि डायबिटीज और हार्ट डिजीज के बीच कई गहरे संबंध हो सकते हैं और इसलिए डायबिटीज के रोगियों को अपने शरीर में हो रहे लक्षणों का खास ध्यान रखना चाहिए।

Risk of heart attack in diabetes: डायबिटीज एक क्रोनिक बीमारी है, जिसका जड़ से कोई इलाज नहीं किया जा सकता है। वहीं हृदय एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है, जो किसी भी समय जानलेवा समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि डायबिटीज और हार्ट अटैक के बीच कई संबंध हो सकते हैं। हालांकि, बहुत ही कम लोगों को पता है, इन दोनों ही हेल्थ कंडीशन के बीच में कनेक्शन हो सकता है। यदि आपको डायबिटीज है या फिर हार्ट से जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो इन दोनों बीमारियों के आपसी कनेक्शन को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महत्वपूर्ण जानकारी की मदद हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थितियां विकसित होने से रोका जा सकता है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट, कार्डियोथोरेसिक और हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकेश गोयल से इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं, जिनके बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं।

डॉक्टर मुकेश गोयल के अनुसार डायबिटीज जिसमें विशेष रूप से टाइप 2 डायबिटीज मरीजों में हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थितियों के खतरे को बढ़ा रहा होता है। इससे न सिर्फ हार्ट डिजीज बल्कि अन्य खई जटिलताएं होने की समस्या भी बढ़ जाती है। चलिए डॉक्टर से जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज के कौन से कारक हैं, जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकते हैं। (Causes of heart attack in diabetes patients)

इंसुलिन रेजिस्टेंस

टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या पैदा होने का खतरा रहता है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन पर अच्छे से रिस्पांस नहीं दे पाती हैं। यही कारण है और साथ ही हार्मोन से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं। इन सभी स्थितियों के कारण कई बार एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, जो सीधा हार्ट से जुड़ी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक की ओर ले जाता है।

ब्लड शुगर लेवल हाई

यदि लगातार लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता है, तो इससे रक्त वाहिकाएं डैमेज होने लगती हैं और इसका सीधा असर हमारी हार्ट हेल्थ पर पड़ता है। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहना कोरोनरी धमनी रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा सकता है। इसलिए ब्लड शुगर लेवल जितने समय तक हाई रहता है, हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा उतना ही ज्यादा रहता है।

लंबे समय तक सूजन

डायबिटीज के मरीजों का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, जिस कारण से एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता रहता है। यदि समय रहते इस सूजन का कुछ इलाज न किया जाए तो इससे हार्ट पर काफी प्रभाव पड़ने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है।

हाई बीपी रहना

बहुत ही कम लोग जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों में अक्सर हाई बीपी की समस्या देखने को मिल सकती है और यह भी उनके हार्ट से जुड़ी समस्याएं पैदा करती है। यदि डायबिटीज के किसी व्यक्ति को लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

यही कारण है कि डॉक्टर व अन्य हेल्थ एक्सपर्ट्स डायबिटीज के रोगियों को नियमित रूप से डॉक्टर जांच कराते रहने की सलाह देते हैं। यदि आप डायबिटीज के रोगी हैं या फिर परिवार में किसी अन्य सदस्य को डायबिटीज है, तो घर पर हाई ब्लड शुगर जांच करने के साथ-साथ डॉक्टर से भी सलाह लेते रहना चाहिए।

