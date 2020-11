Hath kapne ka Ilaj: क्या आपके हाथ भी गिलास, चाय की प्याली, मोबाइल पर कुछ टाइप करते समय, खाते, लिखते या किसी भी काम को करते समय कांपते (Hands Tremors) नजर आते हैं? यदि हां, तो इस समस्या को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। अक्सर, पार्किंसस डिजीज के शुरुआती लक्षणों में लोगों के हाथ कांपते (Hath kapna) हैं। जैसे-जैसे रोग बढ़ता जाता है, पूरा शरीर कांपने लगता है। 40 वर्ष के बाद ज्यादातर यह समस्या लोगों में देखने को मिलती है। जानें, हाथों के कांपने (Shaking hands) के मुख्य कारण और बचाव के घरेलू (Causes and home remedies for Hands Tremors) उपाय… Also Read - वर्ल्ड ब्रेन डे 2020: ब्रेन डिसऑर्डर क्या है? जानें, इसके प्रकार और लक्षण

हाथ कांपने के कारण (Causes of Hands Tremors)

शराब का अधिक सेवन करना।

शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होना।

तनाव, चिंता, अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं होना।

मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण भी हाथ कांपते हैं।

पार्किंसंस में मस्तिष्क की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, ऐसे में शुरुआत में हाथ कांपते हैं।

हाथ कांपने के घरेलू उपचार (Shaking Hands Home Remedies)

1 हाथों पैरों में कंपन (Trembling hands) की समस्या से हैं परेशान तो कुछ दिनों के लिए नींबू-पानी पिएं। साथ ही नारियल पानी भी पीना फायदा पहुंचाता है।

2 यदि आप दिन-रात तनाव से घिरे रहते हैं, तो सबसे पहले तनाव की समस्या को जड़ से दूर करें। इसके लिए मेडिटेशन करें। अधिक स्ट्रेस लेने से मस्तिष्क पर ही बुरा असर पड़ता है। अपने आपको खुश रखें। सोच पॉजिटिव रखें।

3 दूध में सोयाबीन या तिल मिलाकर खाएं। आप गाय, भैंस का दूध पीने की बजाय बकरी के दूध का सेवन (home remedies for Hands Tremors) करना शुरू कर दें।

4 हाथों का कांपना एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ऐसे में भोजन में विटामिन बी युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक शामिल करें। इससे दिमाग की नसों को आराम मिलेगा। हरी पत्तेदार सब्जियों, अंडे, बीन्स आदि को डायट में अधिक शामलि करें।

5 शराब, तम्बाकू का सेवन छोड़ दें। ये चीजें तंत्रिका तंत्र की सक्रियता को बढ़ाती हैं, जिसके कारण हाथ कांपने (tremors in hands) लगते हैं। रिफाइन शुगर से ब्लड शुगर बढ़ती है, जिसके कारण इंसुलिन असंतुलित हो जाता है। इससे भी हाथ-पैर कांपने लगते हैं। आइसक्रीम, मिठाई, केक के सेवन से भी बचें।

