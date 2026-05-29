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गर्मियों में पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है? गायनोकॉलोजिस्ट बता रहे हैं इसके 5 बड़े कारण

गर्मी में ज्यादा तापमान और लू जैसी परिस्थितियों में कई बार महिलाएं पीरियड्स के दौरान महिलाएं पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने की बात भी कहती हैं। आइए जानते हैं गर्मियों में पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने के कारण क्या हैं?

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 29, 2026 7:26 AM IST

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Medically Verified By: Dr Mannan Gupta

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गर्मियों में हैवी पीरियड्स होना आम नहीं गंभीर समस्या है।

गर्मियों का मौसम शरीर पर कई तरह से असर डालता है। गर्मी में तेज धूप और ज्यादा तापमान के कारण डिहाइड्रेशन, शारीरिक थकान, बुखार और शरीर में दर्द की समस्या होना आम बात मानी जाती है। लेकिन गर्मी में ज्यादा तापमान होने के कारण लड़कियों और महिलाओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल बदलाव भी होते हैं। इन हार्मोनल बदलावों के कारण कई लड़कियों को गर्मियों में पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। पीरियड्स में होने वाली हैवी ब्लीडिंग को देखकर लड़कियां चिंता में आ जाती हैं और समझ नहीं पाती हैं कि उन्हें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। आप भी उन लड़कियों में शामिल हैं, जिन्हें गर्मियों में पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होने लगती है तो हम आपको बताने जा रहे हैं इसके कारणों के बारे में-

गर्मियों में हैवी पीरियड्स के मुख्य कारण

दिल्ली के एलांटिक हेल्थ केयर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता बताते हैं कि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं

Drink plenty of water गर्मी में कम पानी पीने से भी पीरियड्स का फ्लो गड़बड़ हो सकता है।

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1. डिहाइड्रेशन (Dehydration)

गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए ज्यादा पानी निकलता है। इससे खून गाढ़ा होने लगता है और शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण हार्मोनल बदलाव भी ज्यादा होते हैं। इसके कारण पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की परेशानी हो सकती है।

2. ब्लड सर्कुलेशन का बदलना

डॉ. मनन गुप्ता बताते हैं कि ज्यादा तापमान के कारण गर्मी में शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इससे यूट्रस में ब्लड फ्लो ज्यादा हो सकता है। इसके कारण गर्मी में पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है।

3. हार्मोनल असंतुलन (Hormonal Imbalance)

हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज्यादा तापमान के कारण शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। खासकर गर्मी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रभावित कर सकती है, जिससे पीरियड्स अनियमित या हैवी ब्लीडिंग हो सकती है।

4. डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव

कई बार गर्मियों में लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए कोला या कोई पैकेज्ड जूस पी लेते हैं। इस तरह की चीजों में पोषण शून्य के बराबर होता है। जाहिर सी बात है जब खाने में पोषण नहीं होगा तो शरीर को भी नहीं मिलेगा। इससे भी पीरियड्स का फ्लो ज्यादा हो सकता है ।

5. थायरॉयड या अन्य हेल्थ कंडीशन

कुछ मामलों में हैवी पीरियड्स का कारण सिर्फ मौसम नहीं बल्कि Thyroid Disorder, Polycystic Ovary Syndrome या Uterine Fibroids भी हो सकते हैं।

Periods Miss गर्मी में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है।

कैसे समझें पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो रही है?

  1. हर 1 से 2 घंटे में पैड या टैम्पोन को बदलना पड़े।
  2. पीरियड्स का फ्लो 5 से ज्यादा दिन तक बना रहे।
  3. पीरियड्स में कमजोरी और थकान महसूस हो।
  4. पीरियड्स में बड़े-बड़े क्लॉट्स (खून के थक्के) आना।

डॉ. मनन कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होने को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

Disclaimer: गर्मियों में हैवी पीरियड्स होना आम हो सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गर्मी में अगर आपको भी पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात जरूर करें और अपना इलाज करवाएं।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More