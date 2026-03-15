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20 से 25 मिनट में हो जाता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन, डॉक्टर से समझें लेजर सर्जरी का पूरा प्रोसेस

आज के समय टेक्नॉलोजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत ही आसानी से और कम समय में किया जा सकता है।

20 से 25 मिनट में हो जाता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन, डॉक्टर से समझें लेजर सर्जरी का पूरा प्रोसेस
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Purendra Bhasin

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 15, 2026 8:52 AM IST

मोतियाबिंद (Cataract) आंखों से जुड़ी एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है, जो खासतौर पर बढ़ती उम्र के साथ दिखाई देती है। इस बीमारी में आंख के लेंस पर धुंधलापन आ जाता है, जिससे देखने की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक मोतियाबिंद भी है। डॉ. पुरेंद्र भसीन कहते हैं कि आज के समय मोतियाबिंद का इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है। लेकिन आज भी लोगों के मन में यह सवाल आता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में कितना समय लगता है?

मोतियाबिंद क्या होता है?

डॉ. पुरेंद्र भसीन का कहना है कि आंख के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है जो रोशनी को रेटिना तक पहुंचाने में मदद करता है। जब यह लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। मोतियाबिंद होने पर व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। इसके अलावा मोतियाबिंद होने पर रात को देखने में परेशानी होती है। साथ ही साथ मोतियाबिंद होने पर रोशनी के आसपास चमक या हलो (Halo) दिखाई दे सकते हैं।

What Is The Procedure Like?

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मोतियाबिंद होने के मुख्य कारण

मायो क्लीनिक की रिपोर्ट बताती है कि किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद होने के कारणों में कई चीजें शामिल होती हैंः

  1. बढ़ती उम्र
  2. डायबिटीज
  3. आंखों में चोट
  4. लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाओं का इस्तेमाल
  5. धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन
  6. लंबे समय तक सूरज की रोशनी में रहना

इन कारणों से आंखों की लेंस धीरे- धीरे धुंधली होने लगती है और आपकी आंखों का दर्द भी बढ़ जाता है। मोतियाबिंद के कारण लोगों को देखने में धुंधलापन नजर आता है।

मोतियाबिंद के लक्षण क्या हैं?

मोतियाबिंद के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं:

  1. धुंधला दिखाई देना
  2. रंग फीके या पीले दिखाई देना
  3. रात में देखने में कठिनाई
  4. तेज रोशनी में आंखों में चुभन
  5. बार-बार चश्मे का नंबर बदलना
  6. लाइट के चारों तरफ चमक दिखना

किसी भी कारण से अगर आपको आंखों में यह लक्षण लंबे समय तक नजर आते हैं, तो इसकी जांच डॉक्टर से करवाना जरूरी होता है। आंखों से धुंधला दिखाई देने पर मोतियाबिंद की जांच करानी चाहिए।

मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में कितना समय लगता है?

डॉ. पुरेंद्र भसीन कहते हैं कि आज के समय टेक्नॉलोजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत ही आसानी से और कम समय में किया जा सकता है। सामान्य तौर पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन 10 से 20 मिनट के बीच पूरा हो जाता है। हालांकि मोतियाबिंद के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर घर जाने तक की पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर मरीज की आंखों की जांच करते हैं, इसके बाद ही लेंस बदलने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।

Preparation Before The Surgery

मोतियाबिंद के ऑपरेशन का प्रोसेस क्या होता है?

डॉ. पुरेंद्र भसीन का कहना है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है।

1. मेडिकल टेस्ट

मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने से पहले मरीज की आंखों की पूरी मेडिकल जांच होती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने से पहले

  1. आंखों की रोशनी की जांच
  2. रेटिना की जांच
  3. आंख के लेंस की स्थिति
  4. आई प्रेशर की जांच
  5. ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा
  6. मरीज का ब्लड शुगर लेवल जांचा जाता है।

2. आंखों को सुन्न करना

मेडिकल जांच के बाद ऑपरेशन शुरू करने से पहले मरीज की आंखों में एनेस्थीसिया आई ड्रॉप डाली जाती है, जिससे आंख सुन्न हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने से पहले आंखों को सुन्न करना बहुत जरूरी है। आंखों को सुन्न करने से मरीज को ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार का दर्द, खुजली या जलन नहीं होती है।

3. धुंधली लेंस को हटाना

मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक में ज्यादातर फेको एमूलसिफिकेशन (Phacoemulsification) टेक्नॉलजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत डॉक्टर मोतियाबिंद के मरीज की आंख में एक छोटा सा कट लगाकर अल्ट्रासाउंड की मदद से धुंधले लेंस को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकाल देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के तहत धुंधले लेंस को हटाया जाता है।

4. नया लेंस लगाना

पुराने लेंस को हटाने के बाद नया लेंस लगाया जाता है। नया लेंस पूरी तरह से आर्टिफिशियल लेंस (IOL) होता है। ड़ॉ. पुरेंद्र भसीन कहते हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों पर लगाया गया लेंस स्थायी होता है। एक बार ऑपरेशन होने के बाद मरीज सही तरीके से लेंस की देखभाल करें, तो यह जीवन भर चलता है और मरीज को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है।

5. ऑपरेशन के बाद देखभाल

एक बार ऑपरेशन होने के बाद मरीज को कुछ समय के लिए अस्पताल में ही निगरानी में रखा जाता है। आमतौर पर 4 से 10 घंटे के बीच मोतियाबिंद के मरीज को ऑपरेशन के बाद छुट्टी दे दी जाती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मरीज को आई ड्रॉप और दवाएं देते हैं और कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह देते हैं।

मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

डॉक्टर का कहना है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लगभग 21 से 25 दिनों तक मरीज को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें शामिल हैः

  1. आंखों को बार-बार न रगड़ें
  2. डॉक्टर द्वारा दी गई आई ड्रॉप दिन में 2 बार या डॉक्टर द्वारा तय किए समय के हिसाब से डालें।
  3. आंखों किसी प्रकार की धूल और धुएं को जाने न दें
  4. किसी चीज को दूर या पास से देखने के लिए आंखों पर जोर न डालें
  5. सिर वाले हिस्से पर दबाव न पड़े इसके लिए भारी सामान उठाने से बचें।

ऑपरेशन के बाद समय- समय पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच करवाएं। आमतौर पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद 1 से 2 हफ्तों में आंखें काफी हद तक ठीक हो जाती हैं।

मोतियाबिंद ऑपरेशन कितना सुरक्षित है?

आज के समय में मोतियाबिंद का ऑपरेशन दुनिया के सबसे सुरक्षित और सफल ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार, इस सर्जरी की सफलता दर 95% से ज्यादा होती है। कुछ मामलों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद लापरवाही होने से मरीज की स्थिति खराब हो जाती है। डॉ. पुरेंद्र भसीन कहते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद मरीज की आंखों का खास ख्याल रखें तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है।

निष्कर्ष

डॉ. पुरेंद्र भसीन के साथ हुई खास बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मोतियाबिंद एक आम लेकिन इलाज योग्य आंखों की समस्या है। आधुनिक तकनीक की मदद से इसका ऑपरेशन केवल 10 से 20 मिनट में किया जा सकता है और ज्यादातर मामलों में मरीज उसी दिन घर जा सकता है। सही समय पर जांच और ऑपरेशन करवाने से आंखों की रोशनी को सुरक्षित रखा जा सकता है।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More