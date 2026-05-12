Cancer Vaccine Research में बड़ा कदम, अब शरीर खुद कैंसर से लड़ना सीखेगा

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Written By: Anju Rawat | Published : May 12, 2026 12:30 PM IST
कैंसर के इलाज को लेकर दुनियाभर में लगातार नई रिसर्च हो रही है। अब वैज्ञानिक Neoantigen Cancer Vaccines पर काम कर रहे हैं, जिन्हें भविष्य की बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। हाल ही में Nature Biotechnology में प्रकाशित एक स्टडी में बताया गया है कि ये वैक्सीन शरीर की इम्यूनिटी को कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। यानी ये वैक्सीन शरीर को कैंसर सेल्स पहचानने और उनसे लड़ने में मदद कर सकती हैं।
आपको बता दें कि Neoantigen ऐसे खास प्रोटीन होते हैं, जो सिर्फ कैंसर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक इनकी पहचान करके ऐसी वैक्सीन तैयार करते हैं, जो शरीर की इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स पर हमला करने के लिए ट्रेन करती हैं। आसान भाषा में बताए तो यह वैक्सीन शरीर को “कैंसर कोशिकाओं की पहचान” करना सिखाती है।
जब वैक्सीन लगाई जाती है, तो इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को पहचानने लगती है। इसके बाद T-cells नाम की इम्यून कोशिकाएं कैंसर पर हमला करती हैं। रिसर्च में बताया गया कि कुछ मरीजों में यह इम्यूनिटी कई सालों तक बनी रही।
COVID-19 के दौरान इस्तेमाल हुई mRNA तकनीक अब कैंसर वैक्सीन बनाने में भी मदद कर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि mRNA vaccines तेजी से तैयार की जा सकती हैं और इन्हें बड़े स्तर पर बनाना भी आसान हो सकता है। इसी वजह से Moderna और BioNTech जैसी कंपनियां भी personalized cancer vaccines पर काम कर रही हैं।
इस रिसर्च की सबसे खास बात यह है कि यह personalized treatment पर आधारित है। यानी हर मरीज के कैंसर में अलग mutations हो सकते हैं। इसलिए उसके लिए अलग वैक्सीन तैयार करनी पड़ सकती है।
हालांकि यह तकनीक काफी उम्मीदें जगा रही है, लेकिन अभी कई चुनौतियां भी बाकी हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि AI और genomic sequencing जैसी तकनीकें भविष्य में इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती हैं।
विशेषज्ञ के अनुसार, आने वाले सालों में Neoantigen Vaccines, सर्जरी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के साथ मिलकर कैंसर इलाज का अहम हिस्सा बन सकती हैं। हालांकि, अभी रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। लेकिन शुरुआती नतीजों ने वैज्ञानिकों और मरीजों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।
Disclaimer: कैंसर एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसका इलाज और बचाव बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक भी कैंसर के खिलाफ लड़ने वाली वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और लगातार रिसर्च चल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही कैंसर के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध होगी और लाखों लोगों की जान बच पाएगी।
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