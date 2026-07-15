कैंसर से हर साल जाती है 26 हजार से ज्यादा लोगों की जान, 2050 तक दोगुने हो सकते हैं नए मामले: WHO

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अगर केस ऐसे ही बढ़ते रहे, तो साल 2050 तक दुनियाभर में कैंसर के नए मामलों में करीब 70% वृद्धि हो सकती है। ऐसे में समय पर जांच और इलाज से मौतों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

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Cancer Report: कैंसर दुनियाभर में होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, साल 2024 में कैंसर से लगभग एक करोड़ लोगों की मौत हुई थी। फेफड़ों, स्तन, कोलन और प्रोस्टेट कैंसर सबसे आम कैंसरों में शामिल हैं, जो आमतौर पर तंबाकू-शराब के सेवन और मोटापे की वजह से होते हैं। इसके अलावा, वायु प्रदूषण भी फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है और अन्य अंगों तक फैल सकता है। इसलिए कैंसर का समय पर इलाज कराना जरूरी है। कैंसर को लेकर लोगों के मन में डर बना हुआ है, इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसर को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। संगठन के अनुसार, साल 2050 तक कैंसर के मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है।

2050 तक 3.5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं कैंसर के नए मामले

WHO की Global Status Report on Cancer 2026 के अनुसार, अगर कैंसर के मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो नए मामलों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। 2050 तक कैंसर के नए मामलों में करीब 70% वृद्धि हो सकती है और कैंसर के नए मरीजों का आंकड़ा 3.5 करोड़ (35 मिलियन) तक पहुंच सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि बढ़ती आबादी, तंबाकू-शराब का सेवन, मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी और अस्वस्थ खान-पान कैंसर के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

हर दिन 26 हजार से ज्यादा लोगों की हो रही मौत

WHO के अनुसार, कैंसर सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। बल्कि, जानलेवा है और इसका परिवार-समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संगठन के आंकड़ों की बात करें तो दुनियाभर में हर दिन 26 हजार से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ कैंसर की वजह से होती है। वहीं, लाखों कैंसर मरीजों के परिवार को इलाज के लिए मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अगर कैंसर का समय पर जांच और इलाज किया जाए, तो कई कैंसर मरीजों की जान बचाई जा सकती है।

कैंसर से बचाव के लिए क्या करना चाहिए?

WHO का मानना है कि कैंसर के कई मामलों को रोका जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है-

तंबाकू कई तरह के कैंसर का कारण बनता है। इसलिए तंबाकू और शराब से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है।

कैंसर से बचाव के लिए बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए।

डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अगर कैंसर का शुरुआती जांच से पता चल सके, तो इसका इलाज संभव हो सकता है और मरीज को ठीक किया जा सकता है।

से पता चल सके, तो इसका इलाज संभव हो सकता है और मरीज को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एचपीवी वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए।

अगर शरीर में कोई भी असामान्य लक्षण नजर आए, तो इसकी अनदेखी बिल्कुल न करें।

Disclaimer: WHO का अनुमान है कि आने वाले सालों में कैंसर के नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। इसलिए कैंसर से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाना बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह भी बताता है कि कैंसर से हर दिन 26 हजार लोगों की जान चली जाती है, जो बेहद चिंताजनक है।