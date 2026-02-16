उम्र 30 से ऊपर? क्या आपको अब भी HPV वैक्सीन लेनी चाहिए?

Can you get the HPV vaccine even after becoming sexually active : भारत में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन का केंद्र सरकार द्वारा बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर अब भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। भारत में एक बड़ी आबादी आज भी यह मानती है कि HPV वैक्सीन सिर्फ 9-12 साल की लड़कियों के लिए ही होती है और इसी उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देती है। लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। पुणे स्थित D.Y. Patil Hospital and Research centre की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉ. कल्याणी रापुरोहित का कहना है कि ये वैक्सीन बेशक से 9 से 12 साल की लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी गई हो। पर सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद भी महिलाएं HPV (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन ले सकती हैं। यह एक आम भ्रम है कि यह वैक्सीन केवल उन लड़कियों या महिलाओं के लिए है जिन्होंने अभी तक यौन जीवन शुरू नहीं किया है। वास्तव में, डॉक्टर सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं को भी यह वैक्सीन लेने की सलाह देते हैं।