कोई भी दवा लेने के बाद दूध क्यों पीते हैं लोग? इससे फायदा होता है या नुकसान?

Should You Drink milk After Taking Medications: दूध को एक दूध संपूर्ण आहार है माना जाता है और यह सच भी है और भारतीयों की डाइट के लिए दूध बेहद जरूरी भी है। लेकिन हम भारतीयों की एक चीज और नोटिस करने वाली है, जो कई बार कम इग्नोर कर देते हैं। दवा लेने के बाद हम अक्सर एक गिलास दूध जरूर पीते हैं। ज्यादातर भारतीय बचपन से ही यह प्रैक्टिस फॉलो करते आए हैं और हमारे पेरेंट्स यह बताते आए हैं कि इससे दवा का असर बढ़ जाता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच में कोई दवा खाने के बाद दूध पीने से उसका असर बढ़ जाता है। अगर आप भी दवाएं लेने का बाद दूध पीते हैं और बच्चों को भी दवाएं देने के बाद दूध देते हैं, तो आपको इसके पीछे की सच्चाई जान लेनी चाहिए। क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है।
मेडिकल साइंस मानता है कि हर दवा के बाद दूध पीने से शरीर में उनका असर नहीं बढ़ता है। बल्कि ऐसी बहुत ही कम प्रकार की दवाएं हैं, जिन्हें लेने के बाद दूध का सेवन करने से दवाओं का असर बढ़ सकता है। जहां हमारे देश में ज्यादातर घरों में लोग दवाएं लेने के बाद दूध पीने की सलाह देते हैं, जबकि मेडिकल साइंस इस बात की पुष्टि नहीं करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में भी कई दवाओं को दूध के साथ न लेने की सलाह दी गई है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की वेबसाइट पर पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसी दवाएं हैं, जिन्हें दूध के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही अगर आपने हाल ही में ये दवाएं ली हैं, तो कम से कम 2 घंटे तक दूध का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं किन दवाओं को मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए -
दूध के साथ एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि दूध में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन व अन्य कई ऐसे तत्व हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं के कुछ कंपाउंड से चिपक जाते हैं और उन्हें शरीर में सही से अवशोषित नहीं होने देते हैं। ऐसे में कई बार एंटीबायोटिक दवाएं इंफेक्शन पर प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाती हैं।
एंटीपायरेटिक यानी बुखार कम करने वाली दवाओं को भी दूध की बजाय सादे पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है और दवाएं लेने के कम से कम 2 घंटे बाद ही दूध पीने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बुखार की दवा लेने के बाद दूध पिया जाता है, तो दवा के लिए शरीर में अवशोषित होना कुछ हद तक मुश्किल हो जाता है।
जहां कुछ लोग यह मानते हैं कि पेनकिलर दवाओं के बाद दूध पीने से उनका असर बढ़ जाता है, वहीं रिसर्च कहती हैं कि पेनकिलर दवाओं के बाद दूध नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध साथ लेने से इन दवाओं के कई कंपाउंड शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं हो पाते हैं।
हालांकि, ऐसी भी कुछ दवाएं हैं जिन्हें दूध के साथ लेना अच्छा माना जाता है और दूध से उनका असर बढ़ता है। हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स दूध के साथ ज्यादातर विटामिन डी सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स टेबलेट लेने की सलाह ही देते हैं। हालांकि, कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि दूध के साथ पेरासिटामोल लेना भी सेफ माना जाता है, लेकिन दूध से उसका असर बढ़ने से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिल पाया है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
