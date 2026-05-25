क्या थायराइड की दवा ज्यादा लेने से ट्रेमर आते हैं? वीडियो में डॉक्टर जानें दवा की कितनी डोज है सेफ

क्या आप रोजाना थायराइड की दवा ले रहे हैं? अगर हां, तो गलती से भी इसकी डोज ज्यादा न लें। क्योंकि इससे आपको ट्रेमर आ सकते हैं। आइए वीडियो में डॉ़क्टर से जानते हैं क्यों आते हैं ट्रेमर और कैसे करें इसकी पहचान?

Written By: Kishori Mishra | Published : May 25, 2026 4:59 PM IST

Medically Verified By: Dr. Shrey Srivastava

thyroid medicine

World Thyroid Day 2026 : आज के समंय में थायराइड की बीमारी काफी आम हो चुकी है। हर दिन लाखों लोग रोजाना इसकी दवा लेते हैं। लेकिन कई बार दवा की गलत मात्रा या जरूरत से ज्यादा डोज लेने से शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं, जिन्हें लोग सामान्य कमजोरी या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इन्हीं में से एक समस्या है ट्रेमर यानी हाथों का कांपने की परेशानी होना। अक्सर लोग अपने इस लक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन समय पर इसकी पहचान बहुत ही जरूरी हो जाती है।

शारदा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव का कहना है कि अगर थायराइड की दवा जरूरत से ज्यादा मात्रा में ली जाए, तो शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे कई तरह की परेशानियां शुरू हो सकती हैं। आइए वीडियो में इस विषय के बारे में विस्तार से समझते हैं-

थायराइड की दवा का डोज ज्यादा लेने पर क्यों आते हैं ट्रेमर?

थायराइड की दवा, खासकर हाइपोथायरायडिज्म में दी जाने वाली लेवोथायरोक्सिन, शरीर में हार्मोन की कमी को पूरा करती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, तो शरीर ओवरएक्टिव मोड में पहुंच सकता है। इस स्थिति में मरीज को हाथ कांपना, दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट, ज्यादा पसीना, बेचैनी, नींद की दिक्कत और वजन तेजी से कम होना, जैसे लक्षण दिखते हैं।

डॉक्टर बताते हैं कि ट्रेमर अक्सर हाथों में हल्के कंपन के रूप में शुरू होता है, जो धीरे-धीरे बढ़ सकता है। कई लोगों को कप पकड़ने, लिखने या छोटी चीजें उठाने में भी परेशानी होने लगती है।

Image Credit : ChatGPT

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किन लोगों में ट्रेमर आने का रहता है ज्यादा खतरा?

डॉक्टर कहते हैं कि कुछ लोगों में ट्रेमर आने का खतरा अधिक रहता है, जैसे-

जो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा की डोज बदल लेते हैं। ऐसे लोग जो लंबे समय से थायराइड की दवा ले रहे हैं। बुजुर्गों को भी ट्रेमर का खतरा रहता है। हार्ट डिजीज वाले मरीजों में इस परेशानी का खतरा रहता है। वे लोग जिनकी नियमित थायराइड टेस्ट मॉनिटरिंग नहीं होती, उन्हें भी इस समस्या का खतरा रहता है।

कैसे करें इसकी पहचान?

अगर थायराइड की दवा लेने के बाद आपको बार-बार हाथ कांपने, दिल तेज धड़कने या अचानक घबराहट जैसे लक्षण महसूस हों, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। साथ ही तुरंत TSH, T3 और T4 टेस्ट करवाना चाहिए। इससे पता चलता है कि शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर सामान्य है या नहीं।

क्या करें अगर ट्रेमर शुरू हो जाए?

बहुत से लोग डरकर दवा लेना बंद कर देते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।

थायराइड मरीजों को समय-समय पर थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ताकि दवा की सही मात्रा तय की जा सके।

दवा खाली पेट और डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में ही लें।

अगर ट्रेमर के साथ सांस फूलना, सीने में दर्द या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें।

कितनी मात्रा में दवा लेना है सुरक्षित?

डॉक्टर कहते हैं कि थायराइड की दवा की सुरक्षित मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है। यह आपकी उम्र, वजन, टीएसएच लेवल, बीमारी की गंभीरता और दूसरी हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करती है। इसलिए इसकी सही डोज केवल डॉक्टर ही तय करते हैं।

आमतौर पर हाइपोथायरायडिज्म में दी जाने वाली लेवोथायरोक्सिन की शुरुआत 25 mcg से 100 mcg तक हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को इससे ज्यादा या कम मात्रा की जरूरत पड़ सकती है।

Disclaimer : डॉक्टरों का कहना है कि थायराइड की दवा बेहद असरदार होती है, लेकिन इसकी सही मात्रा बहुत जरूरी है। इसलिए दवा कभी भी खुद से बढ़ाना या कम करना सही नहीं है। नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह से ही इलाज सुरक्षित रहता है।