क्या ज्यादा देर तक धूप में रहने से शरीर में दर्द हो सकता है?

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 26, 2026 5:49 PM IST
Medically Verified By: Dr. Vighnesh Y
लंबे समय तक धूप या गर्मी में रहने से शरीर में कई तरह की समस्याएं होने का खतरा रहता है। कुछ लोगों को धूप में लंबे समय तक रहने के कारण पूरे शरीर में क्रैम्प्स जैसा अनुभव होता है। क्या हर एक व्यक्ति में यह लक्षण दिखते हैं? क्या धूप और शरीर में दर्द के बीच कोई कनेक्शन है। इस विषय पर हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल्स के सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. विघ्नेश वाई का कहना है कि लंबे समय तक धूप के संपर्क में रहने से डायरेक्ट रूप से शरीर में दर्द हो सकता है, हालांकि यह परेशानी हर एक व्यक्ति में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है।
डॉक्टर कहते हैं कि जब व्यक्ति तेज धूप में अधिक समय बिताता है, तो शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है। इससे शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, जो मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द का कारण बन सकती है।
धूप में ज्यादा देर रहने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। पानी की कमी के कारण शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटैशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। इस स्थिति में अक्सर लोगों को मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन, शरीर में थकान और कमजोरी और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द कभी-कभी इतना बढ़ सकता है कि सामान्य एक्टिविटी करना भी मुश्किल हो जाता है।
काफी ज्यादा गर्मी शरीर में सूजन को बढ़ा सकती है। इससे पहले से मौजूद समस्याएं जैसे गठिया या पुराना शरीर दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। गर्मी के कारण शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, सिरदर्द और भारीपन हो सकता है और मांसपेशियों में अकड़न आ सकती है।
लंबे समय तक धूप में रहने से स्किन पर भी बुरा असर पड़ता है। सनबर्न होने पर स्किन लाल हो जाती है, जलन होती है और छूने पर दर्द महसूस हो सकता है। सनबर्न से स्किन के नीचे की टिश्यू भी सेंसिटिव हो जाती हैं, जिससे शरीर में असहजता और दर्द बढ़ सकता है।
अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं और पर्याप्त रूप से सावधानी नहीं बरतते हैं, तो इसकी वजह से हीट एक्जॉशन या हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में चक्कर आना, तेज सिरदर्द, बहुत ज्यादा थकान और बेहोशी जैसा महसूस हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल सहायता लेना जरूरी है।
धूप और गर्मी से होने वाले शरीर दर्द से बचने के लिए कुछ सावधानियां अपनाना जरूरी है, जैसे-
Disclaimer : डॉक्टर कहते हैं कि लंबे समय तक धूप में रहना शरीर पर धीरे-धीरे असर डाल सकता है, खासकर जब डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन बढ़ जाता है। समय पर सावधानी और सही देखभाल से इन समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।