Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

क्या टॉयलेट पेपर यूटीआई का कारण बन सकता है? जानें, कैसे रहें इन्फेक्शन से दूर

Toilet paper cause urinary tract infection : महिलाओं को अक्सर यूटीआई की समस्या हो जाती है। इसके लिए कई बार टॉयलेट पेपर का गलत इस्तेमाल भी जिम्मेदार हो सकता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

क्या टॉयलेट पेपर यूटीआई का कारण बन सकता है? जानें, कैसे रहें इन्फेक्शन से दूर
UTI Causes

Written by Kishori Mishra |Published : February 3, 2026 4:52 PM IST

UTI Causes : इंडिया में ज्यादातर लोग बाथरूम जाते वक्त पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, अब वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हुए भारत में भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टिश्यू के इस्तेमाल यानी टॉयलेट पेपर के इस्तेमाल से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई का खतरा बढ़ सकता है। जी हां, यूरिनरी हेल्थ को बनाए रखने का मतलब सिर्फ़ पर्याप्त पानी पीना या समय पर टॉयलेट जाना ही नहीं है, बल्कि साफ-सफाई भी काफी अहमियत रखती है। इस आर्टिकल में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर आप टॉयलेट जाते समय सिर्फ टॉयलेट पेपर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, तो यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है।

टॉयलेट पेपर्स कैसे बढ़ा सकते हैं यूटीआई का खतरा

डॉक्टर्स की मानें, तो कुछ खास तरह के टॉयलेट पेपर सेंसिटिव हिस्सों में जलन पैदा कर सकते हैं। इससे UTI का खतरा काफी बढ़ सकता है। दरअसल, क्लिनिकल प्रैक्टिस में टॉयलेट पेपर की क्वालिटी महिलाओं के यूरोजेनिटल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। खराब क्वालिटी या खुशबूदार टॉयलेट पेपर रीसायकल किए गए मटीरियल से बने हो सकते हैं, जिनमें ब्लीचिंग एजेंट जैसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केमिकल्स यूरिनरी ओपनिंग में जलन पैदा कर सकते हैं। इस जलन की वजह से ई. कोलाई जैसे बैक्टीरिया के लिए यूरिनरी ट्रैक्ट में जाना आसान हो जाता है, जिससे इंफेक्शन बढ़ सकता है।

पोंछने का तरीका भी बढ़ा सकता है मुश्किलें

डॉक्टर्स की मानें, तो आप टॉयलेट पेपर को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यह तरीका भी आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। दरअसल, ठीक से न पोंछने या सख्त टॉयलेट पेपर से रगड़ने से छोटे-छोटे घाव हो सकते हैं। वहीं, रंगीन या खुशबूदार पेपर वजाइनल pH को बिगाड़ सकते हैं, जिससे UTI होने का खतरा और बढ़ जाता है।

Also Read

More News

UTI के खतरे को कैसे करें कम?

टॉयलेट पेपर के इस्तेमाल के जोखिम को जानते हुए हर किसी के मन में सवाल उठता है कि सुरक्षित रहने के लिए या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करें। इसका सीधा सा जवाब है कि टॉयलेट जाते समय यूरिन पास करने से पहले टॉयलेट सीट को अच्छे से साफ कर लें। यूरिन पास करने के बाद पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखें कि टॉयलेट पेपर हाई-क्वालिटी बांस से बना मुलायम, बिना खुशबू वाला, बिना डाई वाला हो। इससे अलावा, हमेशा आगे से पीछे की ओर पोंछना चाहिए।

डॉक्टर्स की मानें, तो बार-बार होने वाले UTI के लिए रोज़ाना की पर्सनल साफ़-सफ़ाईकी चीज़ों पर करीब से ध्यान दें। UTI को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ़ दवा लेना नहीं है, इसमें अच्छी साफ़-सफ़ाई, सोच-समझकर प्रोडक्ट चुनना और यह जानना भी शामिल है कि रोज़ाना की कौन सी आदतें हमारी सेहत को प्रभावित कर रही हैं।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

TRENDING NOW

Highlights

  • महिलाओं को यूटीआई की परेशानी काफी ज्यादा होती है।
  • गंदी चीजों के इस्तेमाल से यूटीआई का खतरा रहता है।
  • पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखकर यूटीआई से बचाव किया जा सकता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More