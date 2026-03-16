क्या थायराइड होने से बाल झड़ते हैं? डॉक्टर से जानें इसके पीछे की वजह

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बाल झड़ना आजकल बहुत आम समस्या बन चुका है। कई लोग इसे तनाव, खान-पान या मौसम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कई मामलों में इसके पीछे हार्मोनल कारण भी पाए जाते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कारण थायराइड की समस्या मानी जाती है। जब शरीर में थायराइड हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है, तब इसका असर त्वचा, वजन, ऊर्जा और बालों की सेहत पर भी दिखाई देता है।
जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के एंडोक्रिनोलोजिस्ट सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अभिनव कुमार गुप्ता का कहना है कि थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करती है। जब यह ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती, तब शरीर में कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं। इसी वजह से कई लोगों में बाल पतले होने, टूटने और झड़ने की समस्या भी देखी जाती है।
बालों की ग्रोथ एक प्राकृतिक चक्र के अनुसार होती है। इसमें तीन चरण होते हैं, एनाजेन (ग्रोथ फेज), कैटाजेन (ट्रांजिशन फेज) और टेलोजेन (रेस्टिंग फेज)। सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश बाल ग्रोथ फेज में रहते हैं।
जब शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर असंतुलित हो जाता है, तब यह बालों के इस चक्र को प्रभावित करता है। हार्मोनल असंतुलन के कारण कई बाल समय से पहले रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और नए बालों की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है।
डॉक्टर कहते हैं कि थायराइड की समस्या दो मुख्य प्रकार की मानी जाती है — हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड।
हाइपोथायराइड में शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम पाई जाती है। इस स्थिति में बाल रूखे, कमजोर और बेजान हो जाते हैं। कई लोगों में भौंहों के बाहरी हिस्से के बाल भी कम होते हुए देखे जाते हैं।
वहीं हाइपरथायराइड में हार्मोन की मात्रा सामान्य से अधिक पाई जाती है। इस स्थिति में भी बालों का पतला होना और अधिक मात्रा में झड़ना देखा जाता है। हालांकि इस स्थिति में बाल जल्दी-जल्दी गिरते हैं लेकिन कभी-कभी नए बाल भी जल्दी उगते हुए देखे जाते हैं।
अच्छी बात यह मानी जाती है कि थायराइड से होने वाला बाल झड़ना अक्सर स्थायी नहीं होता। जब थायराइड हार्मोन का स्तर दवाओं और जीवनशैली में सुधार से नियंत्रित किया जाता है, तब बालों की स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती देखी जाती है।
हालांकि बालों की ग्रोथ वापस सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है। आमतौर पर कई महीनों के भीतर बालों की गुणवत्ता और घनत्व में सुधार देखा जाता है।
थायराइड की समस्या होने पर संतुलित आहार और सही इलाज बेहद जरूरी माना जाता है। प्रोटीन, आयरन, जिंक और बायोटिन जैसे पोषक तत्व बालों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसके अलावा नियमित रूप से थायराइड की जांच कराना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लेना जरूरी माना जाता है। तनाव कम करना, पर्याप्त नींद लेना और संतुलित जीवनशैली अपनाना भी बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि लंबे समय तक बाल झड़ते रहें या बाल अचानक पतले होने लगें, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कई बार यह शरीर में हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है।
समय पर जांच और सही उपचार से थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है और बालों की सेहत को भी बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए बाल झड़ने की समस्या को केवल सौंदर्य से जुड़ी परेशानी मानने के बजाय इसे स्वास्थ्य से जुड़ा संकेत समझना अधिक सही माना जाता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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