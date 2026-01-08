Select Language

क्या बिना दवा के थायराइड ठीक हो सकता है? डॉक्टर से जानें

Can Thyroid be Treated Without Medicine: थायराइड आजकल की आम समस्या बन गई है। कई लोग इस रोग से जूझ रहे हैं। क्या थायराइड का इलाज बिना दवा के हो सकता है?

क्या बिना दवा के थायराइड ठीक हो सकता है? डॉक्टर से जानें
Published : January 8, 2026 12:14 PM IST

Can Thyroid be Treated Without Medicine in Hindi: थायराइड आजकल की एक सबसे आम बीमारी बनती जा रही है। खुशी की बात है कि मेरे घर में किसी भी व्यक्ति को थायराइड नहीं है। लेकिन, मेरे आस-पड़ोस में कई लोग थायराइड से प्रभावित हैं। वे रोज सुबह खाली पेट एक दवा लेते हैं। थायराइड की डोज सभी की अलग-अलग होती है। जब कोई व्यक्ति रोजाना थायराइड की दवा लेता है, तो उसके मन में यह सवाल आता है कि क्या थायराइड बिना दवा के ठीक नहीं हो सकता है?

पहले थायराइड 45 से 50 की उम्र के बाद लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन, अब युवाओं और बच्चों में भी थायराइड के मामले सामने आने लगे हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड के मामले ज्यादा सामने आते हैं। आपको बता दें कि थायराइड गले के आगे वाले हिस्से में छोटी-सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि थायराइड हार्मोन बनाती है, जब थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम या ज्यादा होता है, तो इस स्थिति को थायराइड रोग कहा जाता है। बाल झड़ना, मोटापा, वजन कम होना, पाचन में गड़बड़ी आदि थायराइड के आम लक्षण हो सकते हैं। थायराइड के लक्षण नजर आने पर थायराइड का इलाज बहुत जरूरी होता है। अन्यथा, यह बीमारी कई अन्य गंभीर रोगों को न्यौता दे सकता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट - एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. अभिनव कुमार गुप्ता से जानते हैं थायराइड बिना दवा के ठीक हो सकता है या नहीं?

थायराइड कितने प्रकार का होता है?

थायराइड मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। इसमें हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म शामिल हैं।

  • हाइपोथायराइडिज्म: जब शरीर में थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम होता है, तो इस स्थिति को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। लगातार वजन बढ़ना, ठंड लगना, कब्ज, बाल झड़ना, थकान और सुस्ती इसके लक्षण हो सकते हैं।
  • हाइपरथायराइडिज्म: जब शरीर में थायराइड हार्मोन का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तो इस स्थिति को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। लगातार वजन कम होना, पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़नाऔर घबराहट आदि इसके लक्षण होते हैं।

इन लोगों को है थायराइड का ज्यादा खतरा?

  • पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड के ज्यादा मामले सामने आते हैं।
  • गर्भावस्था के दौरान थायराइड रोग विकसित होने का खतरा ज्यादा रहता है।
  • लंबे समय तक तनाव में रहने से थायराइड रोग हो सकता है।
  • शरीर में आयोडीन की कमी से भी थायराइड रोग हो सकता है।

क्या बिना दवा के थायराइड ठीक हो सकता है?

ज्यादातर लोगों में मन में यह सवाल होता है कि बिना दवा के थायराइड ठीक हो सकता है या नहीं? गूगल पर भी यह सबसे ज्यादा सर्च क्वेरी में से एक है। डॉ. अभिनव बताते हैं थायराइड बिना दवा के ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन, थायराइड के शुरुआती मामलों में अगर लाइफस्टाइल और डाइट पैटर्न में बदलाव किया जाए, तो इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और दवा की डोज कम हो सकती है। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लेंगे तो थायराइड रोग को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। थायराइड दवा की डोज कम करने के लिए तनावमुक्त रहना भी बहुत जरूरी है। यानी थायराइड को बिना दवा के ठीक नहीं किया जा सकता है,लेकिन कुछ टिप्स को आजमाकर इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है।

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

शरीर में दिखने वाले कुछ लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये थायराइड के संकेत हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये संकेत दिखे, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।

  • अचानक से वजन बढ़ना
  • अचानक से वजन कम होना
  • दिल की धड़कन तेज होना
  • थकान और कमजोरी का अनुभव होना
  • घबराहट महसूस होना
  • गर्दन में सूजन
  • पीरियड्स अनियमित होना

अगर आप ये बताए गए लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कराएं और थायराइड की जांच जरूर कराएं।

