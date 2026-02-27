सिरदर्द हो या पेट दर्द, बात-बात पर ले लेते हैं पेनकिलर, कहीं आपको इनकी आदत तो नहीं पड़ गई? कैसे करें कन्फर्म

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Pain Killer Side Effects: लोगों में इंटरनेट का यूज जैसे-जैसे बढ़ा है, चीजों में बदलाव भी उतनी ही तेजी से हुआ है। अब हेल्थ को ही ले लेते हैं, लोगों को हेल्थ से जुड़ी थोड़ी सी तकलीफ होते ही वे खुद इंटरनेट पर सर्च करके उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब लोग उसका इलाज के लिए दवा का पता लगाने की कोशिश करते हैं और मेडिकल स्टोर से दवाएं लेकर बिना डॉक्टर की सलाह के ही खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तब असली खतरा शुरू होता है। छोटी-मोटी दिक्कत होने पर पेन किलर ले लेने की आदत के पीछे भी यह एक बड़ा कारण है। आज के समय में लोगों को पेन किलर दवाएं लेने की आदत सी पड़ गई है और इस स्थिति को एक्सपर्ट्स दर्दनिवारक दवाओं की निर्भरता यानी पेनकिलर डिपेंडेंसी (Painkiller Dependency) का नाम देते हैं।
आजकल सिरदर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द या माइग्रेन जैसी समस्याओं में लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे पेन किलर ले लेते हैं। शुरू में ये दवाएं राहत देती हैं, लेकिन लंबे समय तक और बार-बार लेने से शरीर इनकी आदत डाल सकता है। कुछ पेनकिलर, खासकर ओपिऑइड्स वर्ग की दवाएं, लत की वजह बन सकती हैं। वहीं साधारण दर्दनिवारक (जैसे एनएसएआईडी) भी अधिक मात्रा में लेने से किडनी, लिवर और पेट पर बुरा असर डाल सकती हैं।
यह स्थिति “टॉलरेंस” कहलाती है, जिसमें शरीर दवा का आदी हो जाता है और पहले जितना असर पाने के लिए ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है।
यदि आपको दर्द न होने पर भी दवा लेने का मन करे या यह महसूस हो कि “दवा साथ रहे तो सुरक्षित हूं”, तो यह आदत बनने का संकेत हो सकता है। कुछ लोग मानसिक रूप से पेनकिलर पर निर्भर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बिना दवा के वे काम नहीं कर पाएंगे। यह मनोवैज्ञानिक निर्भरता धीरे-धीरे शारीरिक निर्भरता में बदल सकती है।
इस तरह के लक्षणों की पहचान मरीज को खुद करनी होगी, क्योंकि मरीज क्या महसूस कर रहा है उस बारे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पता लगा पाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका पेन किलर लेने का मन करने लगा है या फिर आपको डर रहता है कि पेन किलर लेने से आपको फिर से दर्द होना शुरू हो जाएगा तो आपको इस तरह के लक्षणों को डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए।
कुछ पेनकिलर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन लोग इन्हें सामान्य दर्द की दवाएं समझ बैठते हैं। यही कारण है कि लोगों को अब बिना डॉक्टर से पूछे खुद ये दवाएं लेने से डर नहीं लगता। ऐसे में इन दर्द निवारक दवाओं का जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, सेहत पर उसका प्रभाव भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। जो लोग लंबे समय से पेन किलर दवाएं ले रहे हैं या फिर पेन किलर की बड़ी खुराक ले रहे हैं, तो उन्हें इससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें आमतौर पर निम्न शामिल हैं।
अगर दवा बंद करने पर घबराहट, पसीना, चिड़चिड़ापन या नींद की समस्या हो, तो यह लत का संकेत हो सकता है। साथ ही इसका यह मतलब भी हो सकता है कि आप जो पेनकिलर दवाएं ले रहे थे या तो आपने उनकी बड़ी खुराक लेना शुरू कर दिया था या फिर ये दवाएं बहुत स्ट्रॉन्ग पेनकिलर हैं।
अगर आपको कुछ इस तरह के लक्षण दिखने लगे हैं, जिनसे आपको महसूस होने लगा है कि आपको पेनकिलर डिपेंडेंसी हो गई है, तो ऐसे में आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए -
पेनकिलर डिपेंडेंसी जैसी समस्याओं से बचने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि शरीर के अंदर दर्द होना आमतौर पर इस बात का संकेत होता है कि शरीर के अंदर कोई समस्या है। दूसरी ओर पेनकिलर दवाओं के बारे में आपको यह समझना होगा कि ये दवाएं दर्द को कंट्रोल करने के लिए है। यानी आपके शरीर में जिस समस्या के कारण दर्द हो रहा है, उस समस्या का इलाज इन दवाओं की मदद से नहीं किया जा सकता है। ये दवाएं सिर्फ आपके लिए इतना कर सकती हैं कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर में जो समस्या है उसका सही और सटीक इलाज होना जरूरी है। इसलिए जो बार-बार पेनकिलर ले रहे हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि उनके शरीर में जिस समस्या के कारण दर्द हो रहा है वह अभी भी अंदर ही मौजूद है और जितना देरी से इलाज होगा वह समस्या उतनी ही बढ़ेगी।
पेनकिलर जरूरत पड़ने पर लाभदायक हैं, लेकिन नियमित और बिना सलाह के सेवन से आदत या निर्भरता हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आप बार-बार दर्दनिवारक ले रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। सही समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना ही सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
