बार-बार उल्टी दस्त कहीं गर्मी का संकेत तो नहीं, जानें किस प्रकार बढ़ती गर्मी पहुंचा रही आपकी सेहत को नुकसान

Vomiting and diarrhea: बढ़ती गर्मियां कई बार शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा जाती हैं और इस कारण से उल्टी या दस्त की समस्याएं भी हो जाती हैं। चलिए जानते हैं किस प्रकार ज्यादा गर्मी होना उल्टी व दस्त का कारण बन सकती हैं।

Can heat cause vomiting and diarrhea: आजकल खराब जीवनशैली और सही डाइट न होने के कारण अक्सर पेट से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। देखा गया है कि कई बार बासी खाना खाने या फिर कोई ज्यादा भारी फूड लेने के कारण हमें भी उल्टी या दस्त जैसी समस्याएं होने लगती है। लेकिन कई बार डाइट आदि का सही ध्यान रखने के बावजूद भी ये समस्याएं होने लगती हैं, जिसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। गर्मी का तेजी से बढ़ना भी उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए यदि गर्मियों के दिनों में उल्टी व दस्त की समस्या हो रही है, तो यह जरूरी नहीं है कि पेट खराब होने के कारण ही हो। इस लेख में हम आपको बढ़ती गर्मियों के कारण होने वाली उल्टी और दस्त की समस्याओं से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देने वाले हैं और साथ ही इनसे बचाव करने के तरीकों के बारे में भी बताने वाले हैं।

अचानक से उल्टी दस्त होना

सही डाइट लेते हुए और सेहत से जुड़ी अन्य सभी बातों का ध्यान रखते हुए भी दस्त व उल्टी होना कई बार स्थिति खराब कर सकता है। गर्मी या लू लगने के कारण पेट खराब हो जाता है और इस कारण से कुछ लोगों को उल्टी व दस्त की शिकायत होने लगती है। खासतौर पर यदि एक स्वस्थ व्यक्ति को अचानक से उल्टी या दस्त की समस्या हुई है, तो यह गर्मी के कारण हो सकती है।

खराब पानी भी हो सकता है कारण

गर्मियों के दिनों में प्यास बहुत ज्यादा लगती है और इस कारण कई बार लोग बाहर जाने के बाद गलत जगह से पानी पी लेते हैं। ज्यादा प्यास लगने के कारण हैंडपंप, ट्यूबवेल या कुएं आदि का पानी पीना भी कई बार पेट को खराब कर सकता है और दस्त व उल्टी की शिकायत हो सकती है।

कैसे करें गर्मी से बचाव

गर्मी से बचाव करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है -

अपने घर को ठंडा व हवादार रखें

दोपहर के समय खिड़की व दरवाजे बंद रखें

कूलर या एसी का इस्तेमाल करें

दिन में कम से कम दो बार नहाएं

पर्याप्त पानी पीएं और अन्य ठंडी चीजें खाएं

ज्यादा धूप के समय घर से बाहर न निकलें

बाहर जाते समय पानी अपने साथ लेकर जाएं या पैकेज्ड बोटल वाटर ही पीएं

उल्टी दस्त हो जाएं तो क्या करें

यदि आपको उल्टी या दस्त की शिकायत हो गई है, तो पैकेज्ड बोटल पानी पीएं या फिर पानी को उबालकर ही पीएं। हल्का खाना लें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। यदि आपको एक दिन से ज्यादा उल्टी या दस्त की शिकायत हो रही है, तो यह किसी गंभीर स्थिति का संकेत है और ऐसे में इसे इग्नोर न करके डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर पहले स्थिति की अच्छे से जांच करते हैं और उल्टी या दस्त के कारण का पता लगाकर ही उसके अनुसार दवाएं देते हैं।