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क्या व्रत में सिर्फ फल खाने से अचानक बढ़ सकती है शुगर? जानें कब बढ़ता है खतरा

Vrat Mai Konse Fal Nhi Khane Chahiye: क्या आप भी व्रत के दौरान फल खाते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ फल खाली पेट खाने से शुगर बढ़ाते हैं? आइए डॉक्टर से इन फ्रूट्स के बारे में।

क्या व्रत में सिर्फ फल खाने से अचानक बढ़ सकती है शुगर? जानें कब बढ़ता है खतरा

Written by Vidya Sharma |Published : March 23, 2026 10:35 AM IST

Navratri Fast Mai Kya Na Khaye: व्रत के दौरान कई लोग सिर्फ फल खाना पसंद करते हैं। हालांकि, अधिक मात्रा में या गलत समय पर केवल फल खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है, खासकर डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस से जूझ रहे लोगों में। ऐसे में जरूरी है कि आप इस बारे में सही जानकारी रखें और व्रत के दौरान भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेषज्ञ भी इस दौरान कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं।

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार, 19 मार्च 2026 से हो चुकी है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग व्रत रखते हैं। व्रत में तला-भुना खाने से बचने के लिए लोग फलों को सुरक्षित और हेल्दी विकल्प मानते हैं। फल विटामिन, मिनरल्स और प्राकृतिक शुगर से भरपूर होते हैं, जो तुरंत ऊर्जा देने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत के दौरान सिर्फ फल खाना हर बार सही विकल्प नहीं होता, खासकर जब बात ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने की हो?

व्रत में फल और ब्लड शुगर के बीच कनेक्शन

फलों में फ्रक्टोज और ग्लूकोज जैसे प्राकृतिक शुगर होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इन्हें सीमित मात्रा में और संतुलित आहार के साथ लिया जाए, तो ये दिनभर ऊर्जा बनाए रखने में मददकरते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार-बार या खाली पेट ज्यादा मात्रा में फल खाता है, तो शुगर लेवल बढ़ सकता है।

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खासतौर पर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल जैसे केला, आम और अंगूर या फलों का जूस तेजी से शुगर को ब्लडस्ट्रीम में रिलीज करते हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है।

किन स्थितियों में बढ़ता है खतरा?

  • जब लंबे समय तक सिर्फ फल खाए जाएं
  • जब फलों का सेवन अधिक मात्रा में किया जाए
  • जब व्रत खोलते समय ज्यादा शुगर वाले फल खाए जाएं
  • अगर व्यक्ति को डायबिटीज, प्रीडायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो
  • जब फल जूस के रूप में लिए जाएं, न कि साबुत

जब भोजन में प्रोटीन, फाइबर या हेल्दी फैट्स नहीं होते, तो फलों की शुगर तेजी से ब्लड में अवशोषित होती है, जिससे शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए चिंता का कारण बन सकती है।

क्या करें?

  1. फलों का जूस पीने के बजाय साबुत फल खाएं और मात्रा सीमित रखें
  2. लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल जैसे सेब, नाशपाती और बेरीज चुनें
  3. व्रत केवल फलों से न खोलें
  4. समक (व्रत के चावल) की खिचड़ी और भुना मखाना शामिल करें
  5. चिप्स और मिठाई जैसे तले-भुने खाद्य पदार्थों से बचें
  6. दिनभर में 2-3 लीटर पानी जरूर पिएं

इन आसान उपायों को अपनाकर आप व्रत के दौरान भी अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 5 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More