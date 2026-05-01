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क्या स्ट्रेस में रहने से सिरदर्द होता है? जानें इस तरह के Headache से कैसे निपटें?

लंबे समय तक तनाव में रहने से सिरदर्द की समस्या बार-बार हो सकती है। इसका असर आपकी रूटीन लाइफ पर भी पड़ सकता है।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 1, 2026 2:54 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Raman Kumar

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Image credits by: stress and headache

Stress and Headache:  क्या आप स्ट्रेस में हैं? स्ट्रेस की वजह से आपको सिरदर्द हो रहा है? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस सिर्फ मेंटल हेल्थ को नहीं, फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। स्ट्रेस में रहने से कई लोगों को सिरदर्द की समस्या महसूस होती है। यह सिरदर्द सामान्य से थोड़ा अलग हो सकता है। इस तरह के सिरदर्द को Tension Headache कहा जाता है। लेकिन, स्ट्रेस सिरदर्द का कारण कैसे बनता है? जब स्ट्रेस की वजह से सिरदर्द हो तो क्या करें? अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं स्ट्रेस, सिरदर्द का कारण कैसे बनता है?

स्ट्रेस से सिरदर्द कैसे होता है?

  • आपको बता दें कि जब व्यक्ति स्ट्रेस या तनाव में होता है, तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। इस दौरान शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है।
  • स्ट्रेस की वजह से गर्दन और सिर के आस-पास की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। इससे सिर भारी-भारी लग सकता है।
  • स्ट्रेस की वजह से रात में बार-बार नींद टूटती है, इसकी वजह से सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
  • तनाव की वजह से कई लोग पानी कम पीते हैं, इससे सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है।

स्ट्रेस वाला सिरदर्द कैसा होता है?

  • स्ट्रेस वाला सिरदर्द थोड़ा अलग तरह का हो सकता है।
  • स्ट्रेस की वजह से होने वाला सिरदर्द, सिर के दोनों तरफ दबाव जैसा दर्द हो सकता है।
  • माथे पर कसाव महसूस होता है, जो परेशान करने वाला हो सकता है।
  • गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है।
  • सिर में हल्के से मध्यम दर्द हो सकता है।
  • चिड़चिड़ापन और थकान जैसा लग सकता है।

इस तरह के सिरदर्द को कैसे कम करें?

  • स्ट्रेस वाले सिरदर्द को कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें।
  • 5-7 मिनट तक गहरी सांस लें और फिर धीरे-धीरे छोड़ें। इससे शरीर रिलैक्स होता है।
  • सिरदर्द कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इससे सिरदर्द में आराम मिल सकता है।
  • सिरदर्द से आराम पाने के लिए गर्दन और कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें।
  • स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा न करें। इससे दिमाग को आराम मिलता है।
  • सिरदर्द कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें। गर्म सिकाई से भी आराम मिलता है।

डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?

ज्यादातर लोग सिरदर्द की समस्या को आम समझकर नजरअंदाज करते जाते हैं। लेकिन, बार-बार होने वाला सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है और यह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। इस स्थितियों में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए-

  • अगर सिरदर्द बार-बार हो रहा हो
  • सिरदर्द बहुत तेज हो
  • उल्टी और चक्करआ रहे हो
  • धुंधला दिखाई दे रहा हो

इन स्थितियों में डॉक्टर आपकी जांच कर सकते हैं और सिरदर्द-स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ दवाइयां लिख सकते हैं। इसके लिए स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें। इसके लिए मेडिटेशन का सहारा लें और अपनी हॉबीज पर ध्यान दें। इससे तनाव और सिरदर्द, दोनों में आराम मिल सकता है।

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डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य स्ट्रेस और सिरदर्द से जुड़ी सामान्य जानकारी देना है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं और बार-बार होने वाले सिरदर्द से परेशान हैं, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More