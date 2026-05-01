क्या स्ट्रेस में रहने से सिरदर्द होता है? जानें इस तरह के Headache से कैसे निपटें?

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Written By: Anju Rawat | Published : May 1, 2026 2:54 PM IST
Medically Verified By: Dr. Raman Kumar
Stress and Headache: क्या आप स्ट्रेस में हैं? स्ट्रेस की वजह से आपको सिरदर्द हो रहा है? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस सिर्फ मेंटल हेल्थ को नहीं, फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। स्ट्रेस में रहने से कई लोगों को सिरदर्द की समस्या महसूस होती है। यह सिरदर्द सामान्य से थोड़ा अलग हो सकता है। इस तरह के सिरदर्द को Tension Headache कहा जाता है। लेकिन, स्ट्रेस सिरदर्द का कारण कैसे बनता है? जब स्ट्रेस की वजह से सिरदर्द हो तो क्या करें? अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं स्ट्रेस, सिरदर्द का कारण कैसे बनता है?
ज्यादातर लोग सिरदर्द की समस्या को आम समझकर नजरअंदाज करते जाते हैं। लेकिन, बार-बार होने वाला सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है और यह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। इस स्थितियों में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए-
इन स्थितियों में डॉक्टर आपकी जांच कर सकते हैं और सिरदर्द-स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ दवाइयां लिख सकते हैं। इसके लिए स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें। इसके लिए मेडिटेशन का सहारा लें और अपनी हॉबीज पर ध्यान दें। इससे तनाव और सिरदर्द, दोनों में आराम मिल सकता है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य स्ट्रेस और सिरदर्द से जुड़ी सामान्य जानकारी देना है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं और बार-बार होने वाले सिरदर्द से परेशान हैं, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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