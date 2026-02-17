स्ट्रेस से इम्यूनिटी कैसे गिरती है? जानिए तनाव लेने से होने वाले नुकसान और कैसे रहें सुरक्षित

What are the long term effects of stress on the body : अगर आप ज्यादा तनाव लेते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

Immunity

What causes a low immune system : आपने अक्सर सुना होगा कि टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन यानी तनाव लेने से कई समस्याएं हो जाती हैं। सबसे पहले तनाव लेने से जो समस्या होती है, वह है हार्मोन्स का उतार-चढ़ाव। अगर आप ज्यादा तनाव लेते हैं, तो इससे आपके हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वजन कम-ज्यादा होने लगता है, नींद ने आने की समस्या हो जाती है, भूख कम या ज्यादा लगने लगती है। इसके अलावा, आपको जानकर हैरानी होगी कि तनाव लेने से आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है। इस आर्टिकल में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि तनाव कैसे हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है।

तनाव से कैसे कम होती है इम्यूनिटी

एक्सपर्ट्स की मानें, तो स्ट्रेस इम्यूनिटी के लिए भी काफी खतरनाक साबित होता है। दरअसल, तनाव कोर्टिसोल नाम के हार्मोन को बढ़ाता है। जब यह तनाव लंबे समय तक रहने लगता है, तो इससे व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कम होने लगती है। ये वही सेल्स होती हैं, जो संक्रमण से लड़कर शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। ऐसे में जब इन सेल्स की संख्या कम होने लगती है, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और बॉडी सर्दी-जुकाम जैसे इन्फेक्शन की चपेट में तुरंत आ जाता है।

कोर्टिसोल हार्मोन का बढ़ना: बता दें कि तनाव लेने से शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हार्मोन को छोड़ता है। हालांकि, शुरुआत में कोर्टिसोल सूजन को कम करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए यह नुकसानदायक साबित होता है।

सूजन को बढ़ाए : बता दें कि जब कोई व्यक्ति निरंतर तनाव की स्थिति में होता है, तो इससे साइटोकिन्स नामक प्रोटीन का लेवल बढ़ता है, जिससे शरीर में सूजन बढ़ जाती है। अगर लंबे समय तक यह सूजन बनी रहती है, तो इससे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ता है। यह स्थिति इम्यूनिटी को मजबूत होने से रोकती है।

नींद पर बुरा असर : आसान शब्दों में कहें तो टेंशन यानी तनाव आपकी नींद पर बुरा असर डालती है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि जिन लोगों को टेंशन होती है, उन्हें नींद नहीं आती है। यह बात एकदम सही है। ऐसे में जब आपकी नींद कम होती है, तो इससे इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है।

तनाव को दूर करने के लिए अपनाएं ये तरीके

एक्सरसाइज या मेडिटेशन करें - तनाव को दूर करने का एक बेहतर तरीका एक्सरसाइज करना होता है। दरअसल, फिजिकली एक्टिव रहने से एंडोर्फिन (खुशी देने वाले हार्मोन) निकलते हैं। इससे तनाव कम होता है और आप हेल्दी लाइफ जीते हैं। इसलिए एक्सरसाइज के तौर पर आप वॉकिंग, डांसिंग या कोी गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा, रोज कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन करना काफी फायदेमंद होगा।

You may like to read

हेल्दी डाइट - हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। वहीं, अगर आप तनाव से बचना चाहते हैं, तो ताज़े फल और सब्ज़ियां खाएं। वहीं, कैफीन, चीनी और फैटी फूड्स से दूर रहें।

पर्याप्त नींद लें - वैसे तो तनाव की स्थिति में नींद ही नहीं आती है। लेकिन अच्छी नींद हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। ऐसे में अच्छी नींद लेने के लिए रोजाना किताबें पढ़ने की आदत डालें, सोने से एक घंचे पहले फोन को एक साइड रख दें, कमरे की रोशनी डिम कर दें और नॉर्मल टेंपरेचर रखें। इससे अच्छी नींद आने में मदद मिलेगी।

Highlights

ज्यादा तनाव आपके शरीर पर नेगेटिव असर डालता है।

तनाव लेने से शरीर कमजोर हो सकता है।

पर्याप्त नींद लेने से स्ट्रेस कम हो सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।