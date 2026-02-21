मुंह के बैक्टीरिया से लिवर हो सकता है डैमेज! डॉक्टर से जानिए कैसे रखें ओरल हेल्थ का ख्याल

Tooth infection and liver problems : मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें लिवर भी शामिल है। आइए जानते हैं मुंह का बैक्टीरिया लिवर को किस तरह प्रभावित करता है?

Can oral health affect the liver

Can oral health affect the liver : लिवर हमारे शरीर का एक अहम अंग होता है, जो खाने को पचाने के साथ-साथ कई काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंह के बैक्टीरिया से लिवर की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। जी हां, दरअसल एक हालिया स्टडी में यह साफ हुआ है कि आपके मुंह के बैक्टीरिया आपके लिवर को खराब कर सकते हैं। इस स्टडी में 86 मरीजों के लार और मल के सैंपल में बैक्टीरिया की आबादी का एनालिसिस किया गया। रिसर्च में पाया गया कि मुंह और आंत सैंपल मिलते-जुलते पाए गए। इससे साफ होता है कि ओरल हेल्थ आपके आंत और लिवर पर असर डालता है। इस विषय की विस्तार से जानकारी के लिए हमने शारदा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन के डॉ. श्रेय श्रीवास्तव से बातचीत की है। आइए क्या कहते हैं डॉक्टर-

घातक बैक्टीरिया मुंह से आंत में जाकर लिवर को करता है खराब

डॉक्टर श्रेय का कहना है कि स्ट्रेन आमतौर पर मुंह में पाए जाते हैं, वे हेल्दी आंत में कभी मौजूद नहीं होते हैं। हालांकि, क्रोनिक लिवर डिजीज वाले मरीजों में इन मुंह के बैक्टीरिया की मात्रा में बढ़ोतरी देखी जाती है। ऐसे में यह इसस बात का सबूत देते हैं कि ये बैक्टीरिया मुंह से आंत में चले जाते हैं और वहां बस जाते हैं। रिसर्च में यह भी साफ हुआ कि इन बैक्टीरिया का ज़्यादा लेवल आंत की रुकावट को नुकसान पहुंचाने वाला था।

डायग्नोस्टिक्स में पब्लिश एक स्टडी में ऐसा कहा गया है कि आंत के माइक्रोबायोटा और कई लिवर डिजीज आपस में जुड़ी होती हैं। इसलिए लिवर डिजीज को रोकने के लिए मुंह के बैक्टीरिया को आंत में जाने से रोकना चाहिए। दरअसल, आंत और मुंह एक ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हिस्सा हैं और शारीरिक रूप से जुड़े हुए हैं। इस बात के बढ़ते सबूत हैं कि मुंह के माइक्रोबायोटा खून के बहाव या आंत के रास्ते गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हैं। खैर, यहां हम आपको मुंह की सफाई के कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप किसी भी तरह की समस्या से बचे रह सकें।

कैसे रखें ओरल हाइजीन का ध्यान?

दिन में दो बार ब्रश करें

मुंह की सफाई का ध्यान रखने के लिए दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना जरूरी होता है। दरअसल, खाना खाने के कुछ समय बाद जब कुछ खाना दांतों में अटका रह जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया पनपना शुरू कर देते हैं। ऐसे में खाने के तुरंत बाद ब्रश करें, ताकि दांतों में अटका खाना साफ हो जाए।

फ्लॉसिंग करना

दांतों की सफाई या कहें कि मुंह की पूरी सफाई के लिए फ्लॉसिंग या फिर जीभ को साफ करना भी जरूरी होता है। इससे आपकी जीभ पर जमी परत भी साफ होती है, जिससे बैक्टीरिया को पनपने में मदद नहीं मिलती।

नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाएं

अगर आप किसी भी तरह की गंभीर समस्या से बचना चाहते हैं, तो नियमित रूप से दांतों की जांच करवाना भी जरूरी होता है। दरअसल, दांतों में पायरिया लगना या कीड़ा लगना बहुत आम बात है। लेकिन लंबे समय तक रहने वाली ये समस्याएं आपके दांतों को गला देती हैं या खराब कर सकती हैं। ऐसे में डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं, ताकि इन समस्याओं से बचे रहें।

You may like to read

माउथ वॉश का इस्तेमाल

अगर आप अपने मुंह की दुर्गन्ध से परेशान हैं, तो इसके लिए माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल, माउथ वॉश बैक्टीरिया को खत्म करता है और मुंह की बदबू को दूर करता है।

पर्याप्त मात्रा में पिएं पानी

हाइड्रेशन को बनाए रखने और मुंह की लार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी होता है। इसके लिए आप थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहें। ताकि आपका मुंह सूखा न रहे।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

मुंह के बैक्टीरिया आंतों तक पहुंच जाते हैं।

खराब ओरल हेल्थ ऑर्गन पर असर डाल सकते हैं।

दिन में कम से कम दो बार दांतों की सफाई करना न भूलें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।