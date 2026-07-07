क्या डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? जानिए डॉक्टर क्या कहते हैं

डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? अगर हां तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब डॉक्टर से-

हेयर ट्रांसप्लांट करवाते समय लोगों के मन में कई सवाल आते हैं।

आजकल कम उम्र में भी बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है। बालों का झड़ना रोकने के लिए लोग कई तरह की चीजों को अपनाते हैं और जब इन चीजों का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब लोग हेयर ट्रांसप्लांट का रूख करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाते समय लोगों के दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं। कई लोग पूछते हैं कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इसका जवाब देने वाले हैं।

डायबिटीज और हाई BP के मरीज हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं?

नियो फॉलिकल हेयर ट्रांसप्लांट क्लीनिक के सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. संदीप महापात्रा इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं- हां। डॉक्टर के अनुसार- "डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बिना किसी संकोच के हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाते समय ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच करवाना जरूरी है। अगर लंबे समय से ब्लड शुगर ज्यादा रहती है, तो शरीर में घाव भरने की रफ्तार धीमी हो जाती है। साथ ही संक्रमण (इन्फेक्शन) का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी में दिक्कत आ सकती है और लगाए गए नए बालों पर भी असर पड़ सकता है।"

डायबिटीज के मरीजों को पहले शुगर लेवल की जांच करवानी चाहिए। (File Photo)

हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज क्या करें?

डॉ. संदीप महापात्रा कहते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाओं से कंट्रोल में रहता है, तो आमतौर पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन किसी भी कारण से हेयर ट्रांसप्लांट वाले दिन ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो सर्जरी के दौरान कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग और सर्जरी के बाद घाव भरने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और अगर सर्जरी वाले दिन ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो सर्जरी को कुछ दिन के लिए टाल दें।

ट्रांसप्लांट से पहले कौन-कौन सी जांच होती है?

हमारे साथ बातचीत के दौरान ड़ॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए। इन मेडिकल टेस्ट में मुख्य रूप से शामिल हैंः

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HbA1c (पिछले तीन महीने की औसत शुगर लेवल पता करने के लिए) फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर सीबीसी (CBC) किडनी और लिवर की जांच जरूरत पड़ने पर ईसीजी (ECG)

इन सभी टेस्ट की रिपोर्ट अगर सही आती है तभी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी जा सकती है।

डायबिटीज के मरीजों को ट्रांसप्लांट के बाद क्या परेशानी हो सकती है?

अगर किसी डायबिटीज के मरीज का शुगर लेवल सर्जरी के बाद हाई रहता है या लंबे समय तक हाई बना रहता है, तो उसे नीचे बताई गई परेशानियां हो सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैः

ट्रांसप्लांट के घाव को भरने में पहले से ज्यादा समय लगता है। ट्रांसप्लांट के बाद शुगर हाई होने पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सूजन ज्यादा समय तक रह सकती है। लगाए गए बालों की जड़ें ठीक से नहीं जम पातीं। इसीलिए डॉक्टर बार-बार कहते हैं कि पहले शुगर कंट्रोल करें, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं।

हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का कहना है- "डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में हेयर ट्रांसप्लांट कराने से नहीं रोकते। सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों बीमारियां कंट्रोल में हों। अगर मरीज की जांच रिपोर्ट ठीक है और उसकी सेहत सही है, तो बिना किसी परेशानी के हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।"