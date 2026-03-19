क्या नींद की कमी किडनी हेल्थ को प्रभावित कर सकती है? जानें क्या है दोनों में कनेक्शन

नींद की कमी से किडनी की सेहत पर काफी असर पड़ सकता है। इससे किडनी की कार्यक्षमता कमजोर हो सकती है और किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

नींद की कमी और किडनी हेल्थ

Lack Sleep and Kidney Health: क्या आप भी पूरी नींद नहीं ले पाते हैं? आप नींद की कमी से जूझ रहे हैं? अगर हां, तो इससे आपका संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इससे किडनी की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। नींद की कमी से किडनी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं होनी शुरू हो सकती हैं। खासकर, जिन लोगों की लंबे समय तक नींद पूरी नहीं हो पाती है, उनमें किडनी से जुड़ी बीमारियों के लक्षण नजर आ सकते हैं। ज्यादातर लोग नींद की कमी को सिर्फ थकान और सुस्ती से जोड़कर देखते हैं। जबकि यह आपकी किडनी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. रवि कुमार (Dr. Ravi Kumar Consultant - Nephrology, Narayana Hospital Jaipur) से जानते हैं कि नींद की कमी किडनी की सेहत को कैसे प्रभावित करती है?

नींद और किडनी हेल्थ में क्या कनेक्शन है?

आपको बता दें कि जब हम सोते हैं, तो शरीर खुद को रिपेयर करने का काम करता है। नींद के दौरान कई हार्मोन संतुलित होते हैं और शरीर के अंग अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करते हैं। किडनी भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होती है।

जब पर्याप्त नींद ली जाती है, तब किडनी रक्त को फिल्टर करने, शरीर से अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम बेहतर तरीके से करती है। साथ ही, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को भी सही बनाए रखती है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती है तो इस पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ता है और इससे किडनी की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है।

कम नींद की वजह से शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसका प्रभाव किडनी की सेहत पर भी पड़ता है।

नींद की कमी हाई बीपी और किडनी रोग का कारण कैसे?

किडनी की सेहत काफी हद तक बीपी पर निर्भर करती है। जब किसी व्यक्ति की लंबे समय तक नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो इससे शरीर का सर्कैडियन रिद्म प्रभावित हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है और किडनी की छोटी-छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से किडनी फिल्टरिंग की क्षमता भी कमजोर होने लगती है।

पहुंचना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से किडनी फिल्टरिंग की क्षमता भी कमजोर होने लगती है। वहीं, अगर नींद पूरी रहती है, तो रात के समय ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। इससे किडनी को भी आराम मिलता है और किडनी अपना काम सही तरीके से कर पाती है।

अगर नींद की कमी के साथ व्यक्ति को डायबिटीज और मोटापा भी है, तो इस स्थिति में किडनी रोग विकसित होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

डॉ. रवि कुमार बताते हैं, "जो लोग रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें किडनी की कार्यक्षमता कम होने का खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। नींद की कमी से शरीर में सूजन पैदा हो सकती है। सूजन, कई क्रोनिक बीमारियों का कारण हो सकता है और किडनी के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है।"

अच्छी नींद किडनी को कैसे सुरक्षित रखती है?

अगर आप रोजाना पूरी नींद लेंगे, तो इससे किडनी की सेहत बेहतर बनी रहती है। दरअसल, जब शरीर पर्याप्त आराम करता है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इससे हार्मोन्स का संतुलन भी बना रहता है और शरीर की सूजन कम होती है।

में रहता है। इससे हार्मोन्स का संतुलन भी बना रहता है और शरीर की सूजन कम होती है। किडनी को सुरक्षित रखने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अगर आप रोजाना समय पर सोएंगे और जागेंगे, तो इससे किडनी की सेहत बेहतर बनी रह सकती है।

जब नींद पूरी हो जाती है, तो किडनी बिना अतिरिक्त दबाव के काम कर पाती है। इससे किडनी को फिल्टर करने में आसानी होती है।

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नींद की कमी से किडनी की सेहत प्रभावित हो सकती है।

नींद की कमी से ब्लड प्रेशर का स्तर बढ़ सकता है।

नींद की कमी से किडनी पर दबाव पड़ सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।