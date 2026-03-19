क्या नींद की कमी किडनी हेल्थ को प्रभावित कर सकती है? जानें क्या है दोनों में कनेक्शन

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Lack Sleep and Kidney Health: क्या आप भी पूरी नींद नहीं ले पाते हैं? आप नींद की कमी से जूझ रहे हैं? अगर हां, तो इससे आपका संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इससे किडनी की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। नींद की कमी से किडनी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं होनी शुरू हो सकती हैं। खासकर, जिन लोगों की लंबे समय तक नींद पूरी नहीं हो पाती है, उनमें किडनी से जुड़ी बीमारियों के लक्षण नजर आ सकते हैं। ज्यादातर लोग नींद की कमी को सिर्फ थकान और सुस्ती से जोड़कर देखते हैं। जबकि यह आपकी किडनी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. रवि कुमार (Dr. Ravi Kumar Consultant - Nephrology, Narayana Hospital Jaipur) से जानते हैं कि नींद की कमी किडनी की सेहत को कैसे प्रभावित करती है?
आपको बता दें कि जब हम सोते हैं, तो शरीर खुद को रिपेयर करने का काम करता है। नींद के दौरान कई हार्मोन संतुलित होते हैं और शरीर के अंग अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करते हैं। किडनी भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होती है।
जब पर्याप्त नींद ली जाती है, तब किडनी रक्त को फिल्टर करने, शरीर से अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम बेहतर तरीके से करती है। साथ ही, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को भी सही बनाए रखती है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती है तो इस पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ता है और इससे किडनी की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है।
कम नींद की वजह से शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसका प्रभाव किडनी की सेहत पर भी पड़ता है।
डॉ. रवि कुमार बताते हैं, "जो लोग रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें किडनी की कार्यक्षमता कम होने का खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। नींद की कमी से शरीर में सूजन पैदा हो सकती है। सूजन, कई क्रोनिक बीमारियों का कारण हो सकता है और किडनी के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है।"
Highlights
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information