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क्या आपको पेशाब करते समय किसी प्रकार की जलन होती है? तो यह कोई आम समस्या नहीं बल्कि किडनी की पथरी यानी की किडनी स्टोन का पहला संकेत हो सकता है। नई दिल्ली स्थित पीएसआरआई हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर (यूरोलॉजी) डॉ. प्रशांत जैन का कहना है कि पेशाब करते समय दर्द, जलन या चुभन महसूस होना एक सामान्य समस्या है।
यह समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकती है। इसे मेडिकल भाषा में डिस्यूरिया (Dysuria) कहा जाता है। लेकिन यह समस्या लगातार और लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह किडनी स्टोन का संकेत होती है?
डॉ. प्रशांत जैन कहते हैं कि हां, किडनी स्टोन पेशाब में जलन का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जब किडनी में बने छोटे-छोटे पत्थर (स्टोन) मूत्र मार्ग (Urinary Tract) से गुजरते हैं, तो वे अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जलन, दर्द और कई मामलों में असहजता महसूस हो सकती है।
यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि किडनी स्टोन के कारण पेशाब में जलन की समस्या कई कारणों से हो सकती है। इसमें शामिल हैः
अगर पेशाब में जलन के साथ ये लक्षण भी दिखें, तो किडनी स्टोन की संभावना बढ़ जाती है:
डॉ. प्रशांत जैन कहते हैं कि पेशाब में जलन के अलावा किडनी स्टोन के कई कारण होते हैं। इसमें शामिल हैः
डॉ. प्रशांत जैन के साथ हुई बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पेशाब में जलन को हल्के में लेना सही नहीं है। यह किडनी स्टोन सहित कई गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है। किसी भी कारण से अगर आपको लंबे समय तक यह समस्या बनी रहती है, तो तुरंत जांच कराना जरूरी है। सही समय पर इलाज और सावधानी आपको पेशाब में जलन और किडनी स्टोन की समस्या से बचा सकती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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