पेशाब में जलन के कारण क्या हैं? क्या किडनी स्टोन भी जिम्मेदार हो सकता है?

किन्हीं भी कारणों से अगर आपको बार-बार पेशाब में जलन की परेशानी होती है, तो यह किडनी स्टोन का कारण हो सकता है। आइए जानते हैं इनके बीच कनेक्शन

क्या आपको पेशाब करते समय किसी प्रकार की जलन होती है? तो यह कोई आम समस्या नहीं बल्कि किडनी की पथरी यानी की किडनी स्टोन का पहला संकेत हो सकता है। नई दिल्ली स्थित पीएसआरआई हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर (यूरोलॉजी) डॉ. प्रशांत जैन का कहना है कि पेशाब करते समय दर्द, जलन या चुभन महसूस होना एक सामान्य समस्या है।

यह समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकती है। इसे मेडिकल भाषा में डिस्यूरिया (Dysuria) कहा जाता है। लेकिन यह समस्या लगातार और लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह किडनी स्टोन का संकेत होती है?

क्या किडनी स्टोन से पेशाब में जलन होती है?

डॉ. प्रशांत जैन कहते हैं कि हां, किडनी स्टोन पेशाब में जलन का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जब किडनी में बने छोटे-छोटे पत्थर (स्टोन) मूत्र मार्ग (Urinary Tract) से गुजरते हैं, तो वे अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जलन, दर्द और कई मामलों में असहजता महसूस हो सकती है।

किडनी स्टोन के कारण पेशाब में जलन क्यों होती है?

यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि किडनी स्टोन के कारण पेशाब में जलन की समस्या कई कारणों से हो सकती है। इसमें शामिल हैः

किडनी स्टोन जब मूत्र नली (Ureter) में फंस जाता है, तो पेशाब करते समय आपको तेज दर्द और जलन महसूस हो सकती है। किडनी में बनने वाले छोटे-छोटे पत्थरों के कारण पेशाब का फ्लो धीमा हो जाता है। इससे पेशाब करते समय दर्द और जलन की परेशानी होती है। किडनी स्टोन के कारण शरीर में अंदर सूजन और संक्रमण हो सकता है। यही कारण पेशाब में जलन और दर्दबनता है।

पेशाब में जलन के अलावा किडनी स्टोन के अन्य लक्षण

अगर पेशाब में जलन के साथ ये लक्षण भी दिखें, तो किडनी स्टोन की संभावना बढ़ जाती है:

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कमर या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द पेशाब में खून आना बार-बार पेशाब आना पेशाब करते समय दर्द मतली और उल्टी बदबूदार या धुंधला पेशाब

किडनी स्टोन के अन्य कारण

डॉ. प्रशांत जैन कहते हैं कि पेशाब में जलन के अलावा किडनी स्टोन के कई कारण होते हैं। इसमें शामिल हैः

यूरिन इन्फेक्शन (UTI)- किडनी स्टोन का सबसे आम कारण है बैक्टीरियल संक्रमण, जिससे पेशाब करते समय जलन और बार-बार पेशाब आता है। डिहाइड्रेशन- जो लोग कम पानी पीते हैं, उनमें भी किडनी स्टोन की परेशानी देखी जाती है। यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि कम पानी पीने से पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जिससे जलन होती है। एलर्जी- कुछ साबुन, स्प्रे या प्रोडक्ट्स भी पेशाब में जलन और पेशाब करते समय दर्द का कारण बनते हैं। यौन संचारित रोग (STD)- कुछ संक्रमण जैसे क्लैमाइडिया या गोनोरिया भी जलन पैदा कर सकते हैं। इससे भी किडनी स्टोन की परेशानी होती है।

निष्कर्ष

डॉ. प्रशांत जैन के साथ हुई बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पेशाब में जलन को हल्के में लेना सही नहीं है। यह किडनी स्टोन सहित कई गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है। किसी भी कारण से अगर आपको लंबे समय तक यह समस्या बनी रहती है, तो तुरंत जांच कराना जरूरी है। सही समय पर इलाज और सावधानी आपको पेशाब में जलन और किडनी स्टोन की समस्या से बचा सकती है।

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Disclaimer: प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।