क्या हाई बीपी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है? जानें यह Reversible है या नहीं

Is High Blood Pressure Reversible: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर (High BP) एक आम समस्या बन गई है। हालांकि, हाई बीपी एक बेहद गंभीर बीमारी भी है, जो चुपके से शरीर में प्रवेश करती है और कई जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचा देती है। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और आंखों की सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। भारत समेत दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार, साल 2024 में विश्व भर में 30-79 वर्ष की आयु के लगभग 1.4 अरब वयस्कों को हाई ब्लड प्रेशर था। ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार हाई बीपी की दवा शुरू हो जाती है, तो इसे कभी भी छोड़ना नहीं होता है और इनका सेवन जीवनभर करना होता है। क्या वाकई हाई बीपी की दवा जीवनभर लेनी होती है? या क्या हाई बीपी पूरी तरह ठीक हो सकता है? आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन डॉ. विक्रम जीत सिंह (Dr. Vikram Jeet Singh, Senior Consultant - Internal Medicine, Aakash Healthcare) से जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरह ठीक हो सकता है या नहीं?
आमतौर पर प्राइमरी हाई बीपी को पूरी तरह ठीक नहीं होता है। लेकिन, स्वस्थ जीवनशैली और खान-पान की मदद से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर बीपी का शुरुआत स्टेज है, तो इस स्थिति में हाई बीपी रिवर्स हो सकता है, हालांकि इसके मामले बेहद कम होते हैं। प्राइमरी हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आप इन टिप्स को आजमा सकते हैं-
सेकेंडरी हाई बीपी, किडनी की बीमारियों और थायराइड रोग की वजह से होता है। कई मामलों में सेकेंडरी हाई बीपी पूरी तरह ठीक हो सकता है। अगर किडनी की समस्या, हार्मोनल ट्यूमर या किसी विशेष दवा के प्रभाव से बीपी बढ़ा है, तो इन बीमारियों के इलाज से बीपी नॉर्मल हो सकता है। इसलिए सेकेंडरी हाई बीपी में "Reversal" की संभावना अधिक होती है।
हाई बीपी की दवा कब तक लेनी है, यह व्यक्ति की स्थिति और गंभीरता पर निर्भर करता है।
दवा के साथ ही जीवनशैली और खान-पान को बेहतर बनाना भी बहुत जरूरी होता है। हाई बीपी की दवा कभी भी खुद से बंद नहीं करनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के बीपी की दवा को बंद बिल्कुल न करें।
हाई बीपी की बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब लंबे समय तक बीपी की दिक्कत बनी रहती है, तो यह कई गंभीर बीमारियों को भी न्यौता दे सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
