क्या हाई बीपी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है? जानें यह Reversible है या नहीं

High Bp: हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या है। आजकल अधिकतर लोगों में यह बीमारी देखने को मिल रही है। कहा जाता है कि हाई बीपी की दवा जीवनभर लेनी पड़ती है। क्या यह सच है?

Is High Blood Pressure Reversible: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर (High BP) एक आम समस्या बन गई है। हालांकि, हाई बीपी एक बेहद गंभीर बीमारी भी है, जो चुपके से शरीर में प्रवेश करती है और कई जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचा देती है। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और आंखों की सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। भारत समेत दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार, साल 2024 में विश्व भर में 30-79 वर्ष की आयु के लगभग 1.4 अरब वयस्कों को हाई ब्लड प्रेशर था। ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार हाई बीपी की दवा शुरू हो जाती है, तो इसे कभी भी छोड़ना नहीं होता है और इनका सेवन जीवनभर करना होता है। क्या वाकई हाई बीपी की दवा जीवनभर लेनी होती है? या क्या हाई बीपी पूरी तरह ठीक हो सकता है? आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन डॉ. विक्रम जीत सिंह (Dr. Vikram Jeet Singh, Senior Consultant - Internal Medicine, Aakash Healthcare) से जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरह ठीक हो सकता है या नहीं?

क्या हाई बीपी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है?

1. प्राइमरी हाई बीपी

आमतौर पर प्राइमरी हाई बीपी को पूरी तरह ठीक नहीं होता है। लेकिन, स्वस्थ जीवनशैली और खान-पान की मदद से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर बीपी का शुरुआत स्टेज है, तो इस स्थिति में हाई बीपी रिवर्स हो सकता है, हालांकि इसके मामले बेहद कम होते हैं। प्राइमरी हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आप इन टिप्स को आजमा सकते हैं-

अगर आप वजन नियंत्रण में रखेंगे तो बीपी को कंट्रोल में रखा जा सकता है।

रेगुलर एक्सरसाइज और योगाभ्यास की मदद से भी बीपी को नियंत्रित किया जा सकता है।

हाई बीपी के रोगियों को नमक का सेवन ज्यादा करने से बचना चाहिए।

धूम्रपान और शराब का ज्यादा सेवन बीपी को बढ़ा सकता है।

तनाव को कम करके भी हाई बीपी को कम करने में मदद मिल सकती है।

2. सेकेंडरी हाई बीपी

सेकेंडरी हाई बीपी, किडनी की बीमारियों और थायराइड रोग की वजह से होता है। कई मामलों में सेकेंडरी हाई बीपी पूरी तरह ठीक हो सकता है। अगर किडनी की समस्या, हार्मोनल ट्यूमर या किसी विशेष दवा के प्रभाव से बीपी बढ़ा है, तो इन बीमारियों के इलाज से बीपी नॉर्मल हो सकता है। इसलिए सेकेंडरी हाई बीपी में "Reversal" की संभावना अधिक होती है।

क्या हाई बीपी की दवा जीवनभर लेनी पड़ती है?

हाई बीपी की दवा कब तक लेनी है, यह व्यक्ति की स्थिति और गंभीरता पर निर्भर करता है।

अगर बीपी लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है, तो इस स्थिति में दवा लेनी पड़ती है।

अगर हाई बीपी की वजह से हृदय, किडनी और आंखों पर असर पड़ने लगता है, तो भी दवा की जरूरत पड़ती ।

दवा के साथ ही जीवनशैली और खान-पान को बेहतर बनाना भी बहुत जरूरी होता है। हाई बीपी की दवा कभी भी खुद से बंद नहीं करनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के बीपी की दवा को बंद बिल्कुल न करें।

हाई बीपी से बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा

हाई बीपी की बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब लंबे समय तक बीपी की दिक्कत बनी रहती है, तो यह कई गंभीर बीमारियों को भी न्यौता दे सकता है।

हाई बीपी हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है।

हाई बीपी के रोगियों में ब्लड शुगर भी अनियंत्रित हो सकता है।

हाई बीपी किडनी फेल्योर का कारण बन सकता है। यानी इसकी वजह से किडनी से जुड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

बन सकता है। यानी इसकी वजह से किडनी से जुड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीपी बढ़ने की वजह से आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है।

