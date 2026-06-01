क्या गर्मी से दिमाग फूल सकता है? जानें क्या हैं इसके लक्षण और कारण

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Written By: Kishori Mishra | Published : June 1, 2026 9:38 AM IST
Medically Verified By: Dr. Ayyadurai R
Brain Swell in Summer : दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ना काफी कॉमन है। हम में से कई लोग हीट स्ट्रोक को सिर्फ डिहाइड्रेशन या चक्कर आने की समस्या समझते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अत्यधिक गर्मी शरीर ही नहीं, दिमाग को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। कई मामलों में तेज गर्मी की वजह से ब्रेन स्वेलिंग यानी दिमाग में सूजन तक हो सकती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है।
यशोदा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉ. अय्यादुरई आर का कहना है कि जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानि शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाता है, तो हीट स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है।
डॉक्टर कहते हैं कि बढ़ती गर्मी के दौरान शरीर खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। इसके लिए दिमाग के ब्लड वेसेल्स फैलने लगती हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन कई बार इस वजह से ब्लड वेसेल्स से तरल पदार्थ आसपास के ब्रेन टिश्यू में लीक होने लगता है, जिससे सूजन पैदा हो सकती है।
इसके अलावा, शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने पर ब्लड ब्रेन बैरियर भी कमजोर होने लगता है। यह एक सुरक्षा परत होती है, जो दिमाग को हानिकारक तत्वों से बचाती है। जब यह परत प्रभावित होती है, तो प्रोटीन और अन्य तत्व दिमाग में पहुंचकर सूजन और इंफ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि काफी ज्यादा गर्मी सेंसटिव ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर सेरिबैलम में मौजूद पुरकिंजे सेल्स गर्मी के प्रति बेहद सेंसटिव मानी जाती हैं। इनके डैमेज होने पर शरीर के संतुलन और मूवमेंट पर असर पड़ सकता है।
हीट स्ट्रोक की वजह से होने वाली ब्रेन स्वेलिंग के कुछ गंभीर संकेत हो सकते हैं, जैसे-
अगर समय रहते इलाज न मिले, तो दिमाग पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे ब्रेन फंक्शन प्रभावित होने का खतरा रहता है। गंभीर मामलों में यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
डॉक्टर कहते हैं कि हीट स्ट्रोक होने पर तुरंत डॉक्टर मदद लेना बेहद जरूरी है। वहीं, जबतक आप डॉक्टर के पास न पहुंचे, तो कुछ चीजों को फॉलो करना जरूरी है, जैसे-
डॉक्टर का कहना है कि हीट स्ट्रोक से बचाव ही सबसे बेहतर तरीका है। इसके लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे-
Disclaimer : तेज गर्मी को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। हीट स्ट्रोक सिर्फ थकान या डिहाइड्रेशन नहीं, बल्कि दिमाग में सूजन जैसी गंभीर स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसलिए गर्मी के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना, धूप से बचना और लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज करवाना बेहद जरूरी है।