क्या झड़ चुके बाल दोबारा उग सकते हैं? जानिए कारण, प्रकार और इलाज

बाल झड़ना आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है। मेडिकल भाषा में बालों के झड़ने को एलोपेसिया (Alopecia) कहा जाता है। यह समस्या महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकती है और उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा भी बढ़ जाता है। एलोपेसिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल असंतुलन, तनाव, पोषण की कमी, आनुवंशिक कारण, कुछ मेडिकल स्थितियां, रेडिएशन थेरेपी, केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल आदि।
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या एलोपेसिया के बाद बाल दोबारा उग सकते हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि एलोपेसिया किस प्रकार का है।
एलोपेसिया को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है:
नॉन-स्कारिंग एलोपेसिया को Non-cicatricial Alopecia भी कहा जाता है। इसमें बाल झड़ते हैं लेकिन सिर की त्वचा पर किसी तरह का स्थायी निशान या स्कार नहीं बनता। यह बाल झड़ने का सबसे सामान्य प्रकार है और कई कारणों से हो सकता है जैसे:
इस प्रकार के एलोपेसिया में अक्सर बाल दोबारा उगने की संभावना रहती है, यदि समय रहते सही इलाज किया जाए।
स्कारिंग एलोपेसिया को Cicatricial Alopecia कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बालों के फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह स्कार टिश्यू बन जाता है। यह स्थिति अधिक गंभीर होती है और आमतौर पर स्थायी बाल झड़ने का कारण बनती है।
इसमें कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं जैसे:
इस स्थिति में बाल दोबारा उगना संभव नहीं होता क्योंकि बालों की जड़ें पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती हैं।
एलोपेसिया के कई प्रकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।
एलोपेसिया का इलाज उसके प्रकार और कारण पर निर्भर करता है।
स्कारिंग एलोपेसिया का इलाज- स्कारिंग एलोपेसिया में बालों का नुकसान स्थायी होता है, इसलिए उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है:
कुछ मामलों में हेयर ट्रांसप्लांट एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह तभी किया जाता है जब बीमारी पूरी तरह नियंत्रित हो जाए और आमतौर पर इसके लिए 6- 9 महीने का इंतजार किया जाता है।
नॉन-स्कारिंग एलोपेसिया में बालों के दोबारा उगने की संभावना रहती है।
इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है बाल झड़ने के कारण को पहचानकर उसका उपचार करना।
उदाहरण के लिए: पोषण की कमी होने पर सप्लीमेंट्स, थायरॉयड जैसी बीमारी होने पर दवाएं और हार्मोनल असंतुलन का इलाज करवाने।
आजकल एलोपेसिया के इलाज के लिए कई आधुनिक उपचार उपलब्ध हैं, जिन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से अपनाया जा सकता है:
बेहतर परिणाम के लिए कई बार दवाओं और प्रक्रियाओं का संयोजन किया जाता है। लेकिन सभी उपचार योग्य डर्मेटोलॉजिस्ट की देखरेख में ही कराने चाहिए।
एलोपेसिया एक आम लेकिन जटिल समस्या है। बाल दोबारा उग सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एलोपेसिया स्कारिंग है या नॉन-स्कारिंग। यदि समय रहते सही कारण का पता लगाकर इलाज शुरू कर दिया जाए, तो कई मामलों में बालों का झड़ना रोका जा सकता है और बालों की वृद्धि भी संभव हो सकती है।इसलिए अगर बाल तेजी से झड़ रहे हों या सिर में पैच दिखाई दे रहे हों, तो जल्द से जल्द विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
