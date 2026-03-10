क्या झड़ चुके बाल दोबारा उग सकते हैं? जानिए कारण, प्रकार और इलाज

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या एलोपेसिया के बाद बाल दोबारा उग सकते हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि एलोपेसिया किस प्रकार का है।

बाल झड़ना आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है। मेडिकल भाषा में बालों के झड़ने को एलोपेसिया (Alopecia) कहा जाता है। यह समस्या महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकती है और उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा भी बढ़ जाता है। एलोपेसिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल असंतुलन, तनाव, पोषण की कमी, आनुवंशिक कारण, कुछ मेडिकल स्थितियां, रेडिएशन थेरेपी, केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल आदि।

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या एलोपेसिया के बाद बाल दोबारा उग सकते हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि एलोपेसिया किस प्रकार का है।

एलोपेसिया के मुख्य प्रकार

एलोपेसिया को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है:

नॉन-स्कारिंग एलोपेसिया (Non-Scarring Alopecia) स्कारिंग एलोपेसिया (Scarring Alopecia) इन दोनों में बाल झड़ने का कारण और इलाज अलग-अलग होता है।

नॉन-स्कारिंग एलोपेसिया क्या है?

नॉन-स्कारिंग एलोपेसिया को Non-cicatricial Alopecia भी कहा जाता है। इसमें बाल झड़ते हैं लेकिन सिर की त्वचा पर किसी तरह का स्थायी निशान या स्कार नहीं बनता। यह बाल झड़ने का सबसे सामान्य प्रकार है और कई कारणों से हो सकता है जैसे:

अत्यधिक तनाव कीमोथेरेपी हेयर स्टाइलिंग या हेयर प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल पोषण की कमी हार्मोनल बदलाव कुछ ऑटोइम्यून या मेडिकल बीमारियां

इस प्रकार के एलोपेसिया में अक्सर बाल दोबारा उगने की संभावना रहती है, यदि समय रहते सही इलाज किया जाए।

स्कारिंग एलोपेसिया क्या है?

स्कारिंग एलोपेसिया को Cicatricial Alopecia कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बालों के फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह स्कार टिश्यू बन जाता है। यह स्थिति अधिक गंभीर होती है और आमतौर पर स्थायी बाल झड़ने का कारण बनती है।

You may like to read

इसमें कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं जैसे:

सिर की त्वचा में जलन या खुजली दर्द लालिमा और सूजन त्वचा के रंग में बदलाव स्कारिंग एलोपेसिया काफी दुर्लभ होता है और इसके कारण हो सकते हैं: सूजन (Inflammation) चोट या जलना गंभीर संक्रमण कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां

इस स्थिति में बाल दोबारा उगना संभव नहीं होता क्योंकि बालों की जड़ें पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती हैं।

एलोपेसिया के सामान्य प्रकार

एलोपेसिया के कई प्रकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।

ड्रोजेनिक एलोपेसिया- इसे Male Pattern Baldness या Female Pattern Baldness भी कहा जाता है। यह आनुवंशिक कारणों से होता है और पुरुषों में अधिक सामान्य है। कई मामलों में बाल झड़ना 20- 25 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो सकता है। एलोपेसिया एरियाटा- यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बालों की जड़ों पर हमला करने लगती है इस कारण बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है लेकिन ज्यादातर लोग इसे 30 वर्ष से पहले अनुभव करते हैं। पोस्टपार्टम एलोपेसिया- यह महिलाओं में डिलीवरी के बाद हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। यह आमतौर पर अस्थायी होता है और कुछ समय बाद बाल सामान्य रूप से वापस उगने लगते हैं।

एलोपेसिया का इलाज कैसे किया जाता है?

एलोपेसिया का इलाज उसके प्रकार और कारण पर निर्भर करता है।

स्कारिंग एलोपेसिया का इलाज- स्कारिंग एलोपेसिया में बालों का नुकसान स्थायी होता है, इसलिए उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है:

आगे बाल झड़ने से रोकना सूजन और संक्रमण को नियंत्रित करना यदि यह समस्या LPP, जलने या संक्रमण के कारण हुई है, तो पहले उस बीमारी का इलाज किया जाता है।

कुछ मामलों में हेयर ट्रांसप्लांट एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह तभी किया जाता है जब बीमारी पूरी तरह नियंत्रित हो जाए और आमतौर पर इसके लिए 6- 9 महीने का इंतजार किया जाता है।

नॉन-स्कारिंग एलोपेसिया का इलाज

नॉन-स्कारिंग एलोपेसिया में बालों के दोबारा उगने की संभावना रहती है।

इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है बाल झड़ने के कारण को पहचानकर उसका उपचार करना।

उदाहरण के लिए: पोषण की कमी होने पर सप्लीमेंट्स, थायरॉयड जैसी बीमारी होने पर दवाएं और हार्मोनल असंतुलन का इलाज करवाने।

एलोपेसिया का इलाज क्या है?

आजकल एलोपेसिया के इलाज के लिए कई आधुनिक उपचार उपलब्ध हैं, जिन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से अपनाया जा सकता है:

ओरल दवाएं टॉपिकल मेडिकेशन PRP (Platelet Rich Plasma) थेरेपी मेसोथेरेपी हेयर ट्रांसप्लांट

बेहतर परिणाम के लिए कई बार दवाओं और प्रक्रियाओं का संयोजन किया जाता है। लेकिन सभी उपचार योग्य डर्मेटोलॉजिस्ट की देखरेख में ही कराने चाहिए।

निष्कर्ष

एलोपेसिया एक आम लेकिन जटिल समस्या है। बाल दोबारा उग सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एलोपेसिया स्कारिंग है या नॉन-स्कारिंग। यदि समय रहते सही कारण का पता लगाकर इलाज शुरू कर दिया जाए, तो कई मामलों में बालों का झड़ना रोका जा सकता है और बालों की वृद्धि भी संभव हो सकती है।इसलिए अगर बाल तेजी से झड़ रहे हों या सिर में पैच दिखाई दे रहे हों, तो जल्द से जल्द विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।