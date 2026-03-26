क्या फिटकरी लगााने से स्किन में होती है जलन? डॉक्टर ने बताया इन लक्षणों के दिखते ही इस्तेमाल करना कर दें बंद

चेहरे पर फिटकरी लगाने से स्किन संबंधी कई तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ कुछ लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या चेहरे पर फिटकरी लगाने से जलन होती है?

Can Fitkari Cause Skin Irritation : फिटकरी को घरेलू उपचारों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उपयोग शेविंग के बाद, पिंपल्स कम करने के लिए, पसीने की बदबू रोकने के लिए और छोटे कट या घाव में किया जाता है। इसे प्राकृतिक और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन हर प्राकृतिक चीज पूरी तरह सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं होता। कई बार फिटकरी त्वचा पर जलन या अन्य समस्याएं पैदा करती है। डॉ. अंबरीश कुमार गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट - इंटरनल मेडिसिन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर का कहना है कि हमें यह समझना जरूरी है कि फिटकरी का कब इसका इस्तेमाल फायदेमंद रहता है और कब इसे तुरंत रोक देना चाहिए। आइए डॉक्टर से समझते हैं इस बारे में विस्तार से-

फिटकरी स्किन पर कैसे करती है असर?

डॉक्टर का कहना है कि फिटकरी में कसैले गुण होते हैं। यह स्किन के पोर्स को सिकोड़ती है और बैक्टीरिया को कम करने में मदद करती है। इन्हीं कारणों से इस्तेमाल आफ्टरशेव या एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। लेकिन यही कसैलापन कुछ लोगों की स्किन को अधिक ड्राई और संवेदनशील बना देत हैं। मुख्य रूप से जिनकी स्किन पहले से ही ड्राई या सेंसिटिव होती है, उन्हें जलन की परेशानी अधिक हो सकती है।

क्या फिटकरी से स्किन में जलन पैदा करती है?

डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल अधिक या फिर गलत तरीके से करते हैं, तो स्किन में जलन, खुजली या रैशेज जैसी समस्याएंहो सकती हैं। हालांकि, यह प्रतिक्रिया हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है। कुछ लोगों को तुरंत जलन महसूस होती है, जबकि कुछ में धीरे-धीरे त्वचा खराब होने लगती है।

इन संकेतों से समझ जाएं फिटकरी नहीं हो रही है आपको सूट

फिटकरी लगाने के बाद अगर आपको कुछ लक्षण दिखते हैं, तो समझ जाएं कि आपको फिटकरी सूट नहीं कर रही है, जानते हैं इन लक्षणों को-

स्किन पर तेज जलन होना - अगर आपको फिटकरी लगाने के बाद हल्की झनझनाहट हो रही है, तो यह सामान्य है। लेकिन अगर आपकी स्किन पर तेज जलन या चुभन होती है, तो यह संकेत होता है कि स्किन इसे सहन नहीं कर रही।

स्किन का लाल होना - फिटकरी लगाने के बाद अगर आपकी स्किन लाल नजर आती है और लंबे समय तक वैसी ही रहती है, तो यह इरिटेशन का संकेत होता है। ऐसे में फिटकरी का प्रयोग करना बंद कर दें।

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खुजली या रैशेज का बनना - कुछ लोगों में फिटकरी से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिससे खुजली, छोटे दाने या रैशेज दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में भी फिटकरी लगाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।

काफी ड्राई या फिर पपड़ीदार स्किन होना - फिटकरी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती है। अगर स्किन खिंचने लगती है या उस पर पपड़ी बनने लगती है, तो इसका इस्तेमाल कम या बंद करना चाहिए।

स्किन पर जलन के साथ सूजन होना - अगर फिटकरी लगाने के बाद सूजन या दर्द महसूस होता है, तो यह गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है और तुरंत इसका उपयोग रोक देना चाहिए।

किन लोगों को अधिक सतर्क रहने की है जरूरत?

जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, उन्हें फिटकरी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। मुख्य रूप से अगर आपको एक्जिमा, डर्मेटाइटिस या एलर्जी की समस्या रहती है, तो लोगों में इससे जलन का खतरा ज्यादा रहता है। बच्चों की स्किन काफी ज्यादा सेंसटिव होती है, इसलिए उनकी स्किन पर भी फिटकरी न लगाएं।

सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें फिटकरी?

डॉक्टर कहते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल, सीमित मात्रा में और जरूरत के अनुसार करना चाहिए। कोशिश करें कि इसे इसे सीधे रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से लगाएं। इस्तेमाल के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है, ताकि ड्राइनेस कम हो सके। वहीं, अगर आप पहली बार फिटकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर फिटकरी के उपयोग के बाद लगातार जलन, सूजन, खुजली या त्वचा छिलने जैसी समस्या बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी होता है ताकि सही उपचार मिल सके। फिटकरी एक उपयोगी घरेलू उपाय जरूर होती है, लेकिन यह हर त्वचा के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसके फायदों के साथ इसके दुष्प्रभावों को समझना भी जरूरी होता है।

स्किन के छोटे संकेतों को नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़ी समस्या बना देता है। इसलिए अगर फिटकरी इस्तेमाल करने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई देता है, तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।

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Highlights

चेहरे पर फिटकरी लगाने के बाद जलन हो, तो इसे लगाना बंद कर दें।

सीमित मात्रा में ही चेहरे पर फिटकरी लगाएं।

फिटकरी लगाने से स्किन पर रैशेज हो, तो इसे बिल्कुल भी न लगाएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।