क्या भारत में भी फैल सकता है इबोला वायरस? जानें किन स्थितियों में वायरस ज्यादा संक्रामक हो सकता है

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Written By: Anju Rawat | Published : May 21, 2026 11:34 AM IST
Medically Verified By: Dr Diksha Goyal
Ebola Virus: कांगो और युगांडा में बढ़ते इबोला वायरस के मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर गंभीरता से लिया है। ताजे आंकड़ों के अनुसार, कांगों में अब तक 500 से ज्यादा लोगों में इस वायरस के होने का शक है और करीब 134 लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस बेहद दुर्लभ लेकिन जानलेवा हो सकता है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और रक्त वाहिकाओं पर हमला करता है। इबोला वायरस के संपर्क में आने के बाद तेज बुखार और शरीर में दर्द जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो यह जानलेवा भी हो सकता है। वैसे तो इस समय इबोला वायरस कांगों में ही कहर बरपा रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या भारत में भी इबोला वायरस फैल सकता है? मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स, गुरुग्राम की कंसल्टेंट और इंटरनल मेडिसिन डॉ. दिक्षा गोयल (Dr. Diksha Goyal, Consultant, Internal Medicine, Marengo Asia Hospitals, Gurugram) से जानते हैं इसके बारे में-
वैसे तो यह वायरस हवा में नहीं फैलता है, इसलिए इसके फैलने की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन, कुछ स्थिति में इबोला वायरस तेजी से पैर पसार सकता है। जैसे-
Disclaimer: फिलहाल भारत में इबोला वायरस का कोई खतरा नहीं है। लेकिन, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो पूरी सावधानियां बरतें। साथ ही, अगर कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।