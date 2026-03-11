ज्यादा Salt खाना किडनी को कर सकती है खराब, डॉक्टर से जानिए 1 दिन में कितने ग्राम नमक खाना चाहिए?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
High Salt Diet and Kidney Damage : आज के समय में लोगों का खानपान काफी ज्यादा बदल गया है। मुख्य रूप से बाहर के खाने की ओर लोगों का ध्यान काफी ज्यादा जा रहा है, जिसमें काफी ज्यादा नमक होता है। बाहर के खाने में अक्सर स्वाद बढ़ाने के लिए काफी या फिर अतिरिक्त नमक डाला जाता है, जो धीरे-धीरे आपकी किडनी पर असर डालती है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और इसका सीधा असर किडनी की सेहत पर पड़ता है। लंबे समय तक अधिक नमक का सेवन करने से किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे किडनी डैमेज और किडनी से जुड़ी अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए नमक का सेवन सीमित मात्रा में करना बेहद जरूरी है। इस लेख में हम बताएंगे ज्यादा नमक खाने से किडनी पर कैसे असर पड़ता है?
साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, नेफ्रोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट मेडिसिन के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर अलका भसीन का कहना है कि ज्यादा नमक खाने का मतलब है हर दिन 5 ग्राम से ज्यादा नमक खाना (लगभग 2000 mg सोडियम/दिन)। WHO हर दिन 5g से कम नमक लेने की सलाह देता है, आदर्श रूप से रोजाना 1500 मिलीग्राम सोडियम लेना चाहिए। ज्यादा नमक वाली खाने की चीजों में प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड, क्यूरेटेड मीट, सोया सॉस, मसाले, रेस्टोरेंट का खाना, आलू के चिप्स वगैरह में शामिल हैं। नमक में सोडियम (Na +) और क्लोराइड (Cl -) आयन के 1:1 अनुपात में सोडियम क्लोराइड (NaCl) के रूप में होते हैं।
एक स्वस्थ किडनी हमारे शरीर में सोडियम, पोटैशियम और फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करने में मददगार होती है। डॉक्टर कहती हैं कि ज़्यादा नमक खाने के बाद, एक हेल्दी किडनी के सेंसर ज़्यादा नमक का पता लगा लेते हैं, जो फिर उस ज़्यादा मात्रा को यूरिन में छोड़ने के लिए सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। लेकिन, अगर किडनी पहले से ही बीमार है, तो ये रेगुलेटरी प्रोसेस खराब हो जाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा नमक जमा हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर के लेवल को बढ़ाता है, जिससे स्ट्रोक, दिल की बीमारी, पैरों में सूजन (ध्यान दें कि नमक सेल्स के अंदर से पानी को अपनी ओर खींचता है) का खतरा बढ़ जाता है।
हालांकि, ध्यान रखें कि नमक का सेवन करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और व्यक्ति को बार-बार चक्कर आने जैसी परेशानी नहीं होती है। लेकिन ज़्यादा नमक खाना ही कई गंभीर कार्डियोवैस्कुलर और किडनी की बीमारियों का एक बड़ा रिस्क फैक्टर है।
अगर आप काफी ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, तो इससे पहले से खराब किडनी पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे किडनी को नुकसान काफी ज्यादा पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में हाई ग्लोमेरुलर प्रेशर और धीरे-धीरे किडनी फेलियर होने का खतरा बढ़ सकता है।
डॉक्टर कहती हैं कि अगर आप काफी ज्यादा नमक खाते हैं, तो इससे यूरिन के जरिए ज्यादा प्रोटीन के लीकेज (झागदार यूरिन), पैरों में सूजन, किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी स्वस्थ रहे, तो अपने आहार में नमक की मात्रा को सीमित करें।
नमक खरीदते समय पैकेज लेबल को ध्यान से पढ़कर अपने नमक का सेवन कम करने की कोशिश करें, हर दिन सिर्फ़ एक लेवल किया हुआ चम्मच नमक या उससे कम का लक्ष्य रखें। खाने में स्वाद के लिए नमक की जगह हर्ब्स और मसालों का इस्तेमाल करें। ताकि आपकी किडनी स्वस्थ रहे और आप अन्य तरह की परेशानियों से बच सकें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
