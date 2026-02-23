क्या चीनी खाने से फैटी लिवर हो सकता है? डॉक्टर बता रहे हैं घर पर कैसे करें Fatty Liver कंट्रोल

Reasons of Fatty Liver : अगर आप काफी ज्यादा मीठा खा रहे हैं, तो यह न सिर्फ मोटापा बल्कि कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसकी वजह से कई दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। मुख्य रूप से लिवर पर असर डालता है। आइए जानते हैं इस बारे में-

Fatty Liver

Is Sugar Bad for Fatty Liver : सुबह की चाय से लेकर शाम के स्नैक्स में, लगभग हर जगह कई लोग चीनी को शामिल करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को चीनी इतनी ज्यादा पसंद होती है कि वे उन्हें सलाद या फिर सॉस में भी एड करते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो यह आपकी गलती हो सकती है। जी हां, रोजाना जरूरत से अधिक चीनी कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकती है, जिसमें लिवर से जुड़ी परेशानी शामिल है। हालांकि,थोड़ी मात्रा में चीनी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से आपकी सेहत, खासकर आपके लिवर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।

लिवर शरीर में शुगर को तोड़ने और मैनेज करने के लिए जरूरी है, लेकिन जब यह ज्यादा हो जाता है, तो इससे गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तवका कहना है कि चीनी या फिर मिठाई का सेवन अगर आप करते हैं, तो लिवर की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा लिवर से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर से जानते हैं क्या चीनी या मीठा खाने से फैटी लिवर की परेशानी हो सकती है?

क्या कहते हैं डॉक्टर?

जी हां, अगर आप रोजाना अधिक मात्रा में मिठाई या चीनी खाते हैं, तो इससे फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। दरअसल, जब हम जरूरत से ज्यादा शक्कर का सेवन करते हैं, मुख्य रूप से रिफाइंड शुगर और फ्रक्टोज युक्त पदार्थ, जैसे - केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, मीठे ड्रिंक्स और पैकेट वाले जूस का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर में अतिरिक्त कैलोरी फैट में बदल जाती है। यह अतिरिक्त फैट धीरे-धीरे लिवर में जमा होने लगती है, जिससे नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है।

लिवर के मेटाबोलाइज को करता है प्रभावित

फ्रक्टोज खास तौर पर लिवर में जाकर मेटाबोलाइज होता है। जब इसकी मात्रा अधिक होती है, तो लिवर पर दबाव बढ़ता है और वसा का निर्माण तेज हो जाता है। लंबे समय तक रोज मिठाई खाने से मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप-2 डायबिटीज़ जैसी समस्याएं भी विकसित हो सकती हैं, जो फैटी लिवर के प्रमुख जोखिम कारक हैं।

फैटी लिवर के लक्षण क्या हैं?

डॉक्टर कहते हैं कि शुरुआती अवस्था में फैटी लिवर के स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते, इसलिए कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। स्थिति गंभीर होने पर इसके कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे-

अगर समय पर फैटी लिवर की परेशानी को कंट्रोल नहीं किया गया, तो यह लिवर में सूजन फाइब्रोसिस या सिरोसिस में बदल सकती है। यह काफी गंभीर स्थिति हो सकती है।

फैटी लिवर को कैसे करें कंट्रोल?

अगर आप फैटी लिवर की परेशानी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मीठा खाना कम करें। इसके अलावा लाइफस्टाइल में बदलाव करें, जैसे-

नियमित रूप से संतुलित आहार का सेवन करें। कम से कम 30 मिनट नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। कम शक्कर वाला भोजन लें।

डॉक्टर कहते हैं कि इन टिप्स को फॉलो करके आप लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। हालांकि, कभी-कभार मिठाई खाना ठीक है, लेकिन रोज अधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक हो सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।