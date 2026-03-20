Diabetic Ketoacidosis क्या है? क्या डायबिटीज कंट्रोल होने के बावजूद भी ये हो सकता है?

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Diabetic Ketoacidosis in Hindi: डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायबिटीज से जुड़ी एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है। यह तब होता है जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी के कारण शरीर शुगर (ग्लूकोज) को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाता और मजबूरी में फैट को तोड़ने लगता है। इस प्रक्रिया में ‘कीटोन्स’ नामक एसिड बनते हैं, जो खून में जमा होकर उसे एसिडिक बना देते हैं। यही स्थिति डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहलाती है। आमतौर पर यह समस्या टाइप-1 डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन टाइप-2 डायबिटीज में भी कुछ स्थितियों में यह हो सकती है। दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट में एंडोक्राइनोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट - एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. साकेत कांत ने इस बारे में काफी महत्तवपूर्ण जानकारियां दी।
ज्यादातर लोगों को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसलिए खासतौर पर डायबिटीज के मरीजों या जिनके परिवार में डायबिटीज का कोई मरीज है, उनके लिए इस गंभीर समस्या के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी मरीज में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लक्षण देखने को मिलें तो समय रहते उनका इलाज शुरु किया जा सके, क्योंकि इलाज में देरी होने पर स्थिति जानलेवा बन सकती है।
(और पढ़ें - अगर 300 पार हो गया ब्लड शुगर तो क्या करें)
शुरुआत में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लक्षण आमतौर पर बार-बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, थकान और कमजोरी महसूस होना आदि हो सकते हैं। इसके बाद जैसे-जैसे स्थिति गंभीर होती है, उल्टी, पेट दर्द, सांस लेने में दिक्कत, सांस से फल जैसी गंध आना और भ्रम (कन्फ्यूजन) जैसे लक्षण दिख सकते हैं। अगर समय पर इलाज न मिले, तो मरीज बेहोशी या कोमा में भी जा सकता है।
यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हां, कुछ परिस्थितियों में ऐसा संभव है। भले ही किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर सामान्य या कंट्रोल में हो, लेकिन अगर शरीर में अचानक इंसुलिन की कमी हो जाए, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का खतरा बढ़ सकता है। जैसे- अगर मरीज इंसुलिन की डोज लेना भूल जाए, इंसुलिन पंप ठीक से काम न करे, या किसी कारण से शरीर में इंसुलिन की जरूरत अचानक बढ़ जाए, तो यह स्थिति बन सकती है। इसके अलावा, गंभीर संक्रमण, बुखार, सर्जरी, हार्ट अटैक या अत्यधिक तनाव भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जोखिम बढ़ाते हैं।
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि डायबिटीज को नियमित रूप से मॉनिटर किया जाए। डायबिटीज कंट्रोल रखने करने के लिए क्या खाएं क्या नहीं आदि के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा समय पर इंसुलिन या दवाएं लेना, ब्लड शुगर की नियमित जांच करना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना बेहद जरूरी है। बीमारी या संक्रमण के दौरान (जिसे ‘सिक डे’ कहा जाता है) शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए इस समय और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। पर्याप्त पानी पीते रहें और जरूरत पड़ने पर कीटोन लेवल भी जांचें।अगर बार-बार उल्टी हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो या शुगर लेवल असामान्य लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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