क्या डायबिटीज के मरीज नवरात्रि में फास्ट रख सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखते हुए

Can Diabetes Patients Fast: चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं और खासतौर डायबिटीज के मरीजों ने अगर व्रत रखना शुरू कर दिया है, तो उन्हें एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई कुछ खास सलाह जरूर जान लेनी चाहिए।

Navratri Fast Tips For Diabetes Patients: नवरात्रि का व्रत आस्था और अनुशासन का प्रतीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, तो व्रत रखने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। सही योजना और सावधानी के साथ डायबिटीज के मरीज व्रत रख सकते हैं, लेकिन बिना तैयारी के उपवास करना सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। डायबिटीज में शरीर का ब्लड शुगर स्तर असंतुलित रहता है। लंबे समय तक खाली पेट रहने से शुगर बहुत कम (हाइपोग्लाइसीमिया) या बहुत ज्यादा (हाइपरग्लाइसीमिया) हो सकती है। इसलिए व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, खासकर अगर आप इंसुलिन या शुगर कंट्रोल की दवाएं ले सकते हैं। ShardaCare-Healthcity के सीनियर कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन डॉ. पंकज बंसल ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए।

सही खानपान का चुनाव करें

व्रत के दौरान केवल आलू या तली-भुनी चीजों पर निर्भर न रहें। साबूदाना, सिंघाड़ा आटा, कुट्टू आटा, दही, दूध, फल और मेवे जैसे संतुलित विकल्प शामिल करें। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें खाने से शुगर लेवल स्थिर रहता है। व्रत के दौरान आपके पास खानपान के लिए सीमित विकल्प बचते हैं और इसलिए सही चीज का चयन करना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहें तो डॉक्टर की मदद से पूरे 9 दिन के व्रत का डाइट प्लान भी तैयार कर सकते हैं।

लंबे समय तक भूखे न रहें

डायबिटीज के मरीजों के लिए लंबे समय तक भूखा रहना काफी नुकसानदायक हो सकता है और इसलिए छोटे-छोटे अंतराल में कुछ हल्का खाते रहें। दिन में 2–3 बार की बजाय 4–5 छोटे मील लेना बेहतर विकल्प रहता है, ताकि ब्लड शुगर अचानक से कम न हो पाए।

बॉडी को हाइड्रेट रखने

डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद जरूरी होता है कि वे शरीर में पानी की कमी न होनें दें, क्योंकि डिहाइड्रेशन उनके ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान शरीर को हाइड्रेट कैसे रखें, तो आपको बता दें कि शरीर में हाइड्रेशन लेवल सही बनाए रखें ने के लिए वे नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी (बिना चीनी) जैसे हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं।

मीठी चीजों से बचाव जरूरी

व्रत रख रहे लोग ज्यादातर मीठा ही खाया जाता है मिठाई और खीर जैसे अन्य मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जिससे शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए व्रत के दौरान कोशिश करें कि आप मीठा न खाएं और हाई फाइबर वाली चीजें खाएं। ऐसे फलों का सेवन करने से भी बचें जिनमें मिठास ज्यादा होती है जैसे केला और चीकू आदि।

समय पर दवाएं व चेकअप

डायबिटीज की दवाइयों या इंसुलिन की टाइमिंग व्रत के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ सकती है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। साथ ही दिन में कम से कम 2–3 बार ब्लड शुगर चेक करें। अगर चक्कर, पसीना, कमजोरी या घबराहट महसूस हो, तो तुरंत कुछ मीठा लें और डॉक्टर से संपर्क करें।

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हल्की एक्सरसाइज करना भी जरूरी

हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज न करें, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप दिनभर बैठे या लेटे रहें। बल्कि आपको हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। साथ ही आप योग और मेडिटेशन जैसे विकल्प भी अपना सकते हैं। इससे ब्लड शुगर, मेंटल हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ से

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इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ लोगों को नवरात्रि के व्रत न रखने की सलाह दी जाती है, खासतौर पर जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा या बहुत कम रहता है, जो बार-बार हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं, गर्भवती महिलाएं या बुजुर्ग मरीज उन्हें व्रत रखने से बचना चाहिए या डॉक्टर की कड़ी निगरानी में ही रखना चाहिए। डायबिटीज के मरीज नवरात्रि में व्रत रख सकते हैं, लेकिन समझदारी और सावधानी के साथ। सही डाइट, नियमित मॉनिटरिंग और डॉक्टर की सलाह से आप अपनी आस्था और सेहत दोनों का संतुलन बनाए रख सकते हैं। Dr. Pankaj Bansal, Senior Consultant - Internal Medicine, ShardaCare-Healthcity

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।