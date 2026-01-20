क्या डायबिटीज ठीक हो सकता है? एक्सपर्ट से जानें यह रिर्वस हो सकता है या नहीं?

डायबिटीज एक मेटाबॉलिक रोग है। क्या यह रोग ठीक हो सकता है? जानें, यह रिवर्स हो सकता है या नहीं?

Diabetes Curable or Not: डायबिटीज एक मेटाबॉलिक रोग है, जिसमें शरीर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता है। यह स्थिति तब बनती है, जब शरीर में इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है या वह ठीक से काम नहीं कर पाता है। डायबिटीज को एक ऐसी बीमारी मानी गई है, जो एक बार हो जाए तो जीवनभर साथ रहती है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या डायबिटीज ठीक हो सकता है? क्या डायबिटीज रोग को रिवर्स किया जा सकता है? आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अभिनव कुमार गुप्ता (Dr. Abhinav Kumar Gupta, Sr. Consultant - Endocrinology & Diabetes, Narayana Hospital Jaipur) से जानते हैं इसके बारे में-

क्या डायबिटीज ठीक हो सकता है?

डॉ. अभिनव बताते हैं, "डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज शामिल हैं। टाइप 1 डायबिटीज ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार की डायबिटीज को अभी तक रिवर्स करना संभव नहीं माना गया है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज का सीधा संबंध लाइफस्टाइल, खान-पान और वजन से है। इसलिए अगर स्वस्थ जीवनशैली और खान-पान को अपनाया जाए, तो इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ मामलों में यह समस्या पूरी तरह ठीक भी हो जाती है।"

डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, इसका मतलब है बिल्कुल नहीं है कि यह जड़ से खत्म हो सकती है। इसे दवाइयों, इंसुलिन, सही जीवनशैली और डाइट को अपनाकर कंट्रोल में किया जा सकता है।

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको वजन कम करना बहुत जरूरी है।

शुगर लेवल नियंत्रण में रखने के लिए नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार भी लें।

इनसे शरीर में इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करेगा और ब्लड शुगर नियंत्रण में आने लगेगा। अगर डायबिटीज की शुरुआती स्टेज है, तो यह रिवर्स हो सकती है। हालांकि, डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सके, यह हर व्यक्ति में संभव नहीं है। रोग कितना पुराना है, पैंक्रियाज की स्थिति कैसी है, व्यक्ति की लाइफस्टाइल और डाइट कैसी है, इन बातों पर निर्भर करता है कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है या नहीं।

क्या डायबिटीज सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकती है?

डायबिटीज रोगियों के लिए दवाइयां बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन, दवाइयों के साथ जरूरी है स्वस्थ जीवनशैली और खान-पान।

अगर आप दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन जीवनशैली खराब है तो इस स्थिति में डायबिटीज रोगियों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है।

डायबिटीज रोगियों को रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है।

डायबिटीज रोगियों अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर डाइट लेनी चाहिए।

डायबिटीज रोगियों के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।