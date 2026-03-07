क्या स्तनपान कराने से बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा?

8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तब हर महिला का यह जानना जरूरी है कि क्या वाकई स्तनपान कराने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है?

स्तनपान हर महिला का मूल कर्तव्य माना जाता है। लेकिन स्तनपान के बार में कई बातें कहीं जाती हैं। इन्हीं में से एक है कि स्तनपान करवाने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी बातों को सुनकर कई महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान करवाने से डरती हैं। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तब हर महिला का यह जानना जरूरी है कि क्या वाकई स्तनपान कराने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है?

स्तनपान और ब्रेस्ट कैंसर पर क्या कहती हैं रिसर्च

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की बेवसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि स्तनपान कराने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता नहीं है, बल्कि कई मामलों में इसका जोखिम कम हो सकता है। स्तनपान सिर्फ शिशु के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनाता है, बल्कि इससे मां में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफी हद तक कम होता है।

स्तनपान से कम होता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा

जब महिला स्तनपान कराती है, तो शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल बदलाव होते हैं जो ब्रेस्ट टिश्यू को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करती है। ज्यादा समय तक एस्ट्रोजन का प्रभाव रहने से कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन स्तनपान इस जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा, स्तनपान के दौरान स्तनों की कोशिकाएं (cells) समय-समय पर बदलती और नवीनीकृत होती रहती हैं। इससे खराब या असामान्य कोशिकाओं के बनने की संभावना कम हो जाती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि जो महिलाएं लंबे समय तक स्तनपान कराती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा थोड़ा कम देखा गया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। ब्रेस्ट कैंसर के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे कि परिवार में कैंसर का इतिहास, बढ़ती उम्र, हार्मोनल बदलाव, मोटापा या अस्वस्थ जीवनशैली। इसलिए महिलाओं को अपने स्तनों के स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। स्तनपान कराने के दौरान कई बार महिलाओं को स्तनों में दर्द, सूजन या गांठ जैसी समस्या महसूस हो सकती है। ज्यादातर मामलों में यह दूध भरने, ब्लॉक्ड डक्ट या संक्रमण के कारण होता है और यह कैंसर नहीं होता। फिर भी अगर कोई गांठ लंबे समय तक बनी रहे, त्वचा में बदलाव दिखे या निप्पल से असामान्य डिस्चार्ज हो, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार, स्तनपान कम से कम 6 महीने तक कराना मां और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। इससे बच्चे को जरूरी पोषण और रोगों से सुरक्षा मिलती है, वहीं मां के शरीर को भी कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। स्तनपान के दौरान स्तन की कोशिकाएं अधिक परिपक्व हो जाती हैं, जिससे उनमें कैंसर बनने की संभावना कम हो सकती है। स्तनपान के दौरान दूध बनाने की प्रक्रिया में कुछ पुरानी कोशिकाएं बाहर निकल सकती हैं, जिससे असामान्य कोशिकाओं का खतरा कम हो सकता है।

किन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है?

कुछ कारक ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं:

परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास बढ़ती उम्र मोटापा हार्मोनल असंतुलन शराब का सेवन शारीरिक गतिविधि की कमी

स्तनपान से महिलाओं को होने वाले फायदे

स्तनपान केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि मां के लिए भी फायदेमंद होता है।

गर्भाशय को सामान्य आकार में लाने में मदद- स्तनपान के दौरान हार्मोन ऑक्सीटोसिन निकलता है, जो गर्भाशय को सामान्य आकार में लाने में मदद करता है। वजन घटाने में मददगार- स्तनपान से शरीर अतिरिक्त कैलोरी का उपयोग करता है, जिससे प्रसव के बाद वजन कम करने में मदद मिल सकती है।

स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

स्तनों की नियमित जांच करें

अगर कोई असामान्य गांठ महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें

संतुलित आहार लें

पर्याप्त पानी पिएं

आराम और नींद का ध्यान रखें

निष्कर्ष

स्तनपान को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार स्तनपान कराने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में यह जोखिम कम भी हो सकता है। स्तनपान बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण है और मां के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसलिए महिलाओं को बिना किसी डर या भ्रम के स्तनपान कराना चाहिए और साथ ही अपनी सेहत के प्रति जागरूक भी रहना चाहिए।