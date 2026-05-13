क्या AI Mental Health Tools इंसानों की जगह ले सकते हैं? जानें WHO ने क्या कहा

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 13, 2026 8:00 AM IST
आज के सोशल मीडिया के जमाने में हर दूसरा व्यक्ति रील, वीडियो देखने के साथ ही बनाने में बिजी है। इन रील्स और वीडियो में अक्सर लोग काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति जितना खुश नजर आता है, असल जिंदगी में उतना ही अकेला है। विभिन्न प्रकार की रिसर्च बताती है कि हजारों ऑनलाइन दोस्तों और लगातार डिजिटल बातचीत के बावजूद लोग अंदर से पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसे में मानसिक अकेलेपन को दूर करने के लिए कई लोग AI चैटबॉट्स और मेंटल हेल्थ ऐप्स का इस्तेमाल तेजी कर रहे हैं। लोगों का ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे से अपनी बातों को शेयर करेंगे, तो वो उन्हें जज करेंगे। लेकिन AI टूल और मेंटल हेल्थ ऐप्स ऐसा नहीं करेंगे।
आम लोगों के बीच बढ़ते AI टूल्स और Mental Health Apps के इस्तेमाल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि AI आधारित मेंटल हेल्थ टूल्स मददगार हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही नियमों और निगरानी के बिना इस्तेमाल किया गया तो ये लोगों की मानसिक स्थिति को पहले की तुलना में ज्यादा खराब कर सकते हैं।
लोग अपनी बातें दोस्तों के साथ नहीं बल्कि AI टूल्स पर शेयर करना चाहते हैं।
AI मेंटल हेल्थ टूल्स ऐसे चैटबॉट्स, ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जो लोगों से बातचीत करके उन्हें इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। इन दिनों लोगों के बीच AI चैटबॉट्स, मूड ट्रैकिंग ऐप्स, वर्चुअल थेरेपी प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये सभी टूल्स यूजर की बात सुनते हैं, जवाब देते हैं और कई बार सलाह भी देते हैं कि उन्हें कैसे अपनी परेशानी से बाहर आने की जरूरत है।
Disclaimer: AI Mental Health Tools तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी जरूरी है। WHO की चेतावनी यही बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे सेंसेटिव क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से तनाव, चिंता या डिप्रेशन महसूस कर रहा है, तो केवल AI पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से मिलना चाहिए।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.