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क्या AI Mental Health Tools इंसानों की जगह ले सकते हैं? जानें WHO ने क्या कहा

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है कि लोगों के बीच AI मेंटल हेल्थ टूल्स का इस्तेमाल बढ़ना भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये टूल्स आने वाले समय में नई चुनौतियों को जन्म दे सकता है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 13, 2026 8:00 AM IST

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आज के सोशल मीडिया के जमाने में हर दूसरा व्यक्ति रील, वीडियो देखने के साथ ही बनाने में बिजी है। इन रील्स और वीडियो में अक्सर लोग काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति जितना खुश नजर आता है, असल जिंदगी में उतना ही अकेला है। विभिन्न प्रकार की रिसर्च बताती है कि हजारों ऑनलाइन दोस्तों और लगातार डिजिटल बातचीत के बावजूद लोग अंदर से पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसे में मानसिक अकेलेपन को दूर करने के लिए कई लोग AI चैटबॉट्स और मेंटल हेल्थ ऐप्स का इस्तेमाल तेजी कर रहे हैं। लोगों का ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे से अपनी बातों को शेयर करेंगे, तो वो उन्हें जज करेंगे। लेकिन AI टूल और मेंटल हेल्थ ऐप्स ऐसा नहीं करेंगे।

आम लोगों के बीच बढ़ते AI टूल्स और Mental Health Apps के इस्तेमाल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि AI आधारित मेंटल हेल्थ टूल्स मददगार हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही नियमों और निगरानी के बिना इस्तेमाल किया गया तो ये लोगों की मानसिक स्थिति को पहले की तुलना में ज्यादा खराब कर सकते हैं।

Asthma treatment with ai लोग अपनी बातें दोस्तों के साथ नहीं बल्कि AI टूल्स पर शेयर करना चाहते हैं।

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AI मेंटल हेल्थ टूल्स क्या होते हैं?

AI मेंटल हेल्थ टूल्स ऐसे चैटबॉट्स, ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जो लोगों से बातचीत करके उन्हें इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। इन दिनों लोगों के बीच AI चैटबॉट्स, मूड ट्रैकिंग ऐप्स, वर्चुअल थेरेपी प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये सभी टूल्स यूजर की बात सुनते हैं, जवाब देते हैं और कई बार सलाह भी देते हैं कि उन्हें कैसे अपनी परेशानी से बाहर आने की जरूरत है।

WHO ने क्या चेतावनी दी?

  1. WHO के अनुसार AI मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में मदद कर सकता है, लेकिन यह इंसानी डॉक्टर या थेरेपिस्ट का पूरा विकल्प नहीं बन सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि AI हमेशा सही मेडिकल समझ नहीं रखता है। कई बार यह गलत जवाब दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार या मानसिक संकट से गुजर रहा हो, तो AI की गलत जानकारी देकर व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है।
  2. WHO के मुताबिक, कुछ लोग AI चैटबॉट्स से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। इससे धीरे-धीरे व्यक्ति असली रिश्तों और सामाजिक संपर्क से दूर हो सकता है।
  3. मेंटल हेल्थ ऐप्स पर लोग अपनी प्राइवेट बातों को भी शेयर करते हैं। इससे यूजर्स का डेटा भी शेयर होता है और भविष्य में किसी घातक समस्या का कारण बन सकता है।
  4. कम उम्र के बच्चे और टीनएजर्स AI से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। अगर उन्हें गलत जानकारी और सलाह मिले तो इसका असर उनके मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इससे बच्चों का ध्यान भटक सकता है और उन्हें भविष्य में लोगों से जुड़ाव करने में कठिनाई महसूस हो सकती है।
  5. WHO का कहना है कि AI मेंटल हेल्थ टूल्स पर फ्रेमवर्क करने की जरूरत है। एआई टूल्स की सख्त निगरानी की जरूरत है, ताकि न सिर्फ व्यक्ति का डेटा सुरक्षित रखा जा सके। बल्कि आने वाले समय में लोगों के बीच कनेक्टिविटी भी बनी रहे। संस्थान के अनुसार, AI भविष्य में मेंटल हेल्थ केयर का हिस्सा जरूरी बन सकता है, लेकिन इंसानी समझ, भावनाएं को पूरी तरह से बदल नहीं पाएगा।

Disclaimer: AI Mental Health Tools तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी जरूरी है। WHO की चेतावनी यही बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे सेंसेटिव क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से तनाव, चिंता या डिप्रेशन महसूस कर रहा है, तो केवल AI पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से मिलना चाहिए।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More